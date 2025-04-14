Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос
CBS: 59 процентов американцев считают, что Трамп в будущем отменит пошлины
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт товаров для ведения переговоров, а позднее он их отменит, следует из опроса телеканала CBS, проведенного совместно с организацией YouGov.
Согласно результатам опроса, 59% американцев заявили, что Трамп, вводя пошлины, намерен использовать их для переговоров и позднее отменить. Обратную точку зрения выразил 41% респондентов.
Опрос проводился с 8 по 11 апреля 2025 года среди более 2,4 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность результата составила около 2,4 процентного пункта.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.