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Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос - РИА Новости, 14.04.2025
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12:09 14.04.2025 (обновлено: 12:42 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/tramp-2011120725.html
Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос
Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос - РИА Новости, 14.04.2025
Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос
Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт товаров для ведения переговоров, а позднее он их отменит, следует... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:09:00+03:00
2025-04-14T12:42:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт товаров для ведения переговоров, а позднее он их отменит, следует из опроса телеканала CBS, проведенного совместно с организацией YouGov. Согласно результатам опроса, 59% американцев заявили, что Трамп, вводя пошлины, намерен использовать их для переговоров и позднее отменить. Обратную точку зрения выразил 41% респондентов. Опрос проводился с 8 по 11 апреля 2025 года среди более 2,4 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность результата составила около 2,4 процентного пункта. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250413/ssha-2011016813.html
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос

CBS: 59 процентов американцев считают, что Трамп в будущем отменит пошлины

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт товаров для ведения переговоров, а позднее он их отменит, следует из опроса телеканала CBS, проведенного совместно с организацией YouGov.
Согласно результатам опроса, 59% американцев заявили, что Трамп, вводя пошлины, намерен использовать их для переговоров и позднее отменить. Обратную точку зрения выразил 41% респондентов.
Микросхема - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Вчера, 16:48
Опрос проводился с 8 по 11 апреля 2025 года среди более 2,4 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность результата составила около 2,4 процентного пункта.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
05:53
 
КитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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