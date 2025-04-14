https://ria.ru/20250414/tramp-2011120725.html

Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос

Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос - РИА Новости, 14.04.2025

Большинство американцев считают, что Трамп отменит пошлины, показал опрос

Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт товаров для ведения переговоров, а позднее он их отменит, следует... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:09:00+03:00

2025-04-14T12:09:00+03:00

2025-04-14T12:42:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт товаров для ведения переговоров, а позднее он их отменит, следует из опроса телеканала CBS, проведенного совместно с организацией YouGov. Согласно результатам опроса, 59% американцев заявили, что Трамп, вводя пошлины, намерен использовать их для переговоров и позднее отменить. Обратную точку зрения выразил 41% респондентов. Опрос проводился с 8 по 11 апреля 2025 года среди более 2,4 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность результата составила около 2,4 процентного пункта. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250413/ssha-2011016813.html

https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html

китай

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире