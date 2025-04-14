https://ria.ru/20250414/tramp-2011090953.html

"Бесчестный деятель": Трамп вышел из себя после выходки Зеленского

"Бесчестный деятель": Трамп вышел из себя после выходки Зеленского - РИА Новости, 14.04.2025

"Бесчестный деятель": Трамп вышел из себя после выходки Зеленского

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут", соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Truth Social. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:06:00+03:00

2025-04-14T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут", соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Truth Social."Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!" — говорится в сообщении Трампа.Накануне в эфире этой программы выступил Владимир Зеленский, который высказался против переговоров с Россией и обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы имеют схожие с Москвой взгляды. После эфира хозяин Белого дома, не упоминая имени главы киевского режима, раскритиковал трансляцию, заявив, что этот выпуск "превзошел все предыдущие".С CBS американского лидера связывает давний конфликт и даже судебный иск. Трамп неоднократно обвинял телекомпанию во лжи и распространении фейков, а во время предвыборной гонки подал иск на десять миллиардов долларов за вышедшее в эфир необъявленное интервью с его конкуренткой Камалой Харрис, что, по версии адвокатов кандидата от республиканцев, навредило его имиджу.

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html

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