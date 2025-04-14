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Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США - РИА Новости, 14.04.2025
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:53:00+03:00
2025-04-14T05:53:00+03:00
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экономика
сша
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. "Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников. Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
Трамп в течение недели объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США.
"Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников.
Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США
временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.