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Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена - РИА Новости, 14.04.2025
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается ее остановить ради спасения многих жизней. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:46:00+03:00
2025-04-14T05:46:00+03:00
2025-04-14T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается ее остановить ради спасения многих жизней."Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", — заявил американский лидер журналистам пула Белого дома.Ранее Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В пятницу в Россию в третий раз прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html
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в мире, украина, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп: конфликт на Украине является войной Байдена