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Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 14.04.2025 (обновлено: 11:23 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072768.html
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена - РИА Новости, 14.04.2025
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается ее остановить ради спасения многих жизней. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:46:00+03:00
2025-04-14T11:23:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
джо байден
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается ее остановить ради спасения многих жизней."Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", — заявил американский лидер журналистам пула Белого дома.Ранее Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В пятницу в Россию в третий раз прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.
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в мире, украина, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена

Трамп: конфликт на Украине является войной Байдена

© AP PhotoПрезидент Дональд Трамп общается с журналистами. 13 апреля 2025
Президент Дональд Трамп общается с журналистами. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo
Президент Дональд Трамп общается с журналистами. 13 апреля 2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается ее остановить ради спасения многих жизней.
«
"Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", — заявил американский лидер журналистам пула Белого дома.
Ранее Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
В пятницу в Россию в третий раз прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян
12 апреля, 23:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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