https://ria.ru/20250414/tovarooborot-2011080941.html

Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента

Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента - РИА Новости, 14.04.2025

Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента

Товарооборот Китая и России по итогам первого квартала 2025 года снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 53,212 миллиарда... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:52:00+03:00

2025-04-14T08:52:00+03:00

2025-04-14T08:53:00+03:00

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первого квартала 2025 года снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 53,212 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 22,725 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 6,3%, поставки из РФ в КНР сократились на 6,7%, составив 30,487 миллиарда долларов. Отдельно в марте 2025 года товарооборот двух стран составил 18,447 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 7,768 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 10,678 миллиарда долларов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

https://ria.ru/20250325/eksport-2007085372.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия