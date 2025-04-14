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Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента - РИА Новости, 14.04.2025
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08:52 14.04.2025 (обновлено: 08:53 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/tovarooborot-2011080941.html
Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента
Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента - РИА Новости, 14.04.2025
Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента
Товарооборот Китая и России по итогам первого квартала 2025 года снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 53,212 миллиарда... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:52:00+03:00
2025-04-14T08:53:00+03:00
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первого квартала 2025 года снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 53,212 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 22,725 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 6,3%, поставки из РФ в КНР сократились на 6,7%, составив 30,487 миллиарда долларов. Отдельно в марте 2025 года товарооборот двух стран составил 18,447 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 7,768 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 10,678 миллиарда долларов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
https://ria.ru/20250325/eksport-2007085372.html
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента

Товарооборот с Китаем в первом квартале снизился на 6,6 процента до $53,2 млрд

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты китайских юаней. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первого квартала 2025 года снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 53,212 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 22,725 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 6,3%, поставки из РФ в КНР сократились на 6,7%, составив 30,487 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США и Китай рикошетом бьют по России
Вчера, 08:00
Отдельно в марте 2025 года товарооборот двух стран составил 18,447 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 7,768 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 10,678 миллиарда долларов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Детские молочные смеси в магазине в Китае - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание
25 марта, 03:08
 
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