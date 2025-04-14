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Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем
Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем - РИА Новости, 14.04.2025
Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем
Администрация США не рассматривает разрыв в торговых отношениях Пекина и Вашингтона как неизбежный, но допускает такое развитие событий, заявил министр финансов РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:53:00+03:00
2025-04-14T23:53:00+03:00
2025-04-14T23:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Администрация США не рассматривает разрыв в торговых отношениях Пекина и Вашингтона как неизбежный, но допускает такое развитие событий, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Это не обязательно должно быть так, но может случиться", - сказал Бессент в интервью Блумберг ТВ. Так он ответил на вопрос о перспективах разрыва в торговых отношениях КНР и США. Бессент добавил, что нынешний уровень пошлин на товары из Китая не воспринимается как желанный. "Пошлины в отношении Китая велики, это не шутка. Думаю, никто не считает, что это устойчиво, и хочет, чтобы они остались", - отметил он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250414/kitay-2011076014.html
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китай, сша, пекин, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша, в мире
Китай, США, Пекин, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США, В мире
Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем
Глава Минфина Бессент допустил разрыв торговых отношений США и Китая