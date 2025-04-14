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У матери из Канска, зарубившей троих детей, есть еще один ребенок - РИА Новости, 14.04.2025
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15:37 14.04.2025 (обновлено: 15:49 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/topor-2011173849.html
У матери из Канска, зарубившей троих детей, есть еще один ребенок
У матери из Канска, зарубившей троих детей, есть еще один ребенок - РИА Новости, 14.04.2025
У матери из Канска, зарубившей троих детей, есть еще один ребенок
У матери из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих детей, есть еще один ребенок, в момент убийства он был у ее родителей,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:37:00+03:00
2025-04-14T15:49:00+03:00
происшествия
канск
россия
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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. У матери из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих детей, есть еще один ребенок, в момент убийства он был у ее родителей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК. "Семья полная, в ней воспитывается еще один ребенок, мальчик, в возрасте семи лет, в момент убийства он был у бабушки и дедушки. Девушка после убийства пришла к своим родителям и рассказала о случившемся", - сказали в ведомстве. Ранее региональный СК сообщил, что в понедельник в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои 7-летнего сына. Мать – домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения.
https://ria.ru/20250414/shizofreniya-2011173331.html
https://ria.ru/20241107/podrostok-1982364608.html
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происшествия, канск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
У матери из Канска, зарубившей троих детей, есть еще один ребенок

СК: у матери, зарубившей топором троих детей в Канске, есть еще один ребенок

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЖенщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске
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Дзен
КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. У матери из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих детей, есть еще один ребенок, в момент убийства он был у ее родителей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК.
«
"Семья полная, в ней воспитывается еще один ребенок, мальчик, в возрасте семи лет, в момент убийства он был у бабушки и дедушки. Девушка после убийства пришла к своим родителям и рассказала о случившемся", - сказали в ведомстве.
Место убийства детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Мать, зарубившая топором детей в красноярском Канске, страдает шизофренией
Вчера, 15:36
Ранее региональный СК сообщил, что в понедельник в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои 7-летнего сына. Мать – домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Подмосковье подросток зарубил топором мать и сдался правоохранителям
7 ноября 2024, 10:06
 
ПроисшествияКанскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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