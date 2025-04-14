У матери из Канска, зарубившей троих детей, есть еще один ребенок
СК: у матери, зарубившей топором троих детей в Канске, есть еще один ребенок
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЖенщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске
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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. У матери из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих детей, есть еще один ребенок, в момент убийства он был у ее родителей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК.
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"Семья полная, в ней воспитывается еще один ребенок, мальчик, в возрасте семи лет, в момент убийства он был у бабушки и дедушки. Девушка после убийства пришла к своим родителям и рассказала о случившемся", - сказали в ведомстве.
Ранее региональный СК сообщил, что в понедельник в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои 7-летнего сына. Мать – домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения.
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