https://ria.ru/20250414/terakt-2011078692.html

В Керчи задержали гражданина Молдавии, готовившего теракт

В Керчи задержали гражданина Молдавии, готовившего теракт - РИА Новости, 14.04.2025

В Керчи задержали гражданина Молдавии, готовившего теракт

В Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:18:00+03:00

2025-04-14T08:18:00+03:00

2025-04-14T08:18:00+03:00

происшествия

молдавия

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россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, сообщила ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович, 12.11.1992 г.р., уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова, зарегистрированный по адресу: Республика Молдова, город Вулканешты, ул. Связистов, д.6, ранее судимый за совершение кражи на территории Украины", - говорится в сообщении. "Установлено, что в апреле 2024 года фигурант посредством интернет-ресурсов инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника", - отмечает ФСБ. По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 грамм, электродетонатор ЭДП и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи". В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств. "Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием", - подчеркивает ФСБ. Ранее в понедельник ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии через Латвию приехавшего в Россию с бомбами для совершения терактов.

https://ria.ru/20250413/podzhog-2010966723.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, молдавия, керчь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины