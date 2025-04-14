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В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка
В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 14.04.2025
В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка
Тело пропавшего в селе Новолуговое под Новосибирском 30 марта подростка обнаружили без видимых признаков криминальной смерти, сообщает СУСК РФ по Новосибирской... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:38:00+03:00
2025-04-14T08:38:00+03:00
2025-04-14T08:38:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
новосибирский район
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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Тело пропавшего в селе Новолуговое под Новосибирском 30 марта подростка обнаружили без видимых признаков криминальной смерти, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области. Мальчика 2011 года рождения искали в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "Тринадцатого апреля 2025 года в рамках расследования уголовного дела на территории Новосибирского района обнаружено тело пропавшего ребенка без видимых признаков криминальной смерти", - говорится в сообщении. Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз. Следователи выясняют все обстоятельства исчезновения мальчика.
https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка
В Новосибирской области нашли тело подростка без признаков насильственной смерти