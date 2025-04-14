https://ria.ru/20250414/telo-2011079705.html

В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка

В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 14.04.2025

В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка

Тело пропавшего в селе Новолуговое под Новосибирском 30 марта подростка обнаружили без видимых признаков криминальной смерти, сообщает СУСК РФ по Новосибирской... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:38:00+03:00

2025-04-14T08:38:00+03:00

2025-04-14T08:38:00+03:00

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирский район

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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Тело пропавшего в селе Новолуговое под Новосибирском 30 марта подростка обнаружили без видимых признаков криминальной смерти, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области. Мальчика 2011 года рождения искали в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "Тринадцатого апреля 2025 года в рамках расследования уголовного дела на территории Новосибирского района обнаружено тело пропавшего ребенка без видимых признаков криминальной смерти", - говорится в сообщении. Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз. Следователи выясняют все обстоятельства исчезновения мальчика.

https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html

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новосибирская область

новосибирский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новосибирская область, новосибирский район