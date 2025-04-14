https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html

Театр на Таганке посвятит премьеру спектакля "Девочки" 80-летию Победы

Театр на Таганке посвятит премьеру спектакля "Девочки" 80-летию Победы - РИА Новости, 14.04.2025

Театр на Таганке посвятит премьеру спектакля "Девочки" 80-летию Победы

Театр на Таганке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне представит в четверг премьеру спектакля "Девочки" по пьесе Михаила Рощина "Эшелон" в постановке РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:48:00+03:00

2025-04-14T15:48:00+03:00

2025-04-14T15:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

театр на таганке

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Театр на Таганке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне представит в четверг премьеру спектакля "Девочки" по пьесе Михаила Рощина "Эшелон" в постановке Дениса Парамонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Спектакль рассказывает о том, как одна трагедия объединила разные женские судьбы, навсегда изменив их привычный уклад жизни. Оказавшись вместе в одном вагоне эвакуационного эшелона, они искали тепла у печки и надежды на завтрашний день. Единственный мужчина – командир эшелона – обращается к воспоминаниям тех событий. Уязвимость, общая беда, заботы о детях и страх за любимых – все это сблизило героинь, судьба каждой - отдельная история, но, пройдя путь, они образуют единую силу, способную быть опорой друг для друга. "Создавая спектакль, мы прежде всего отталкивались от образа эшелона – холодного железного вакуума, в котором едут прекрасные женщины. Пьеса Михаила Рощина вне времени и будет актуальна всегда: в ней исследуется душа человека в самой чудовищной ситуации – в ситуации войны, голода, страха. И мне кажется, главное в эти страшные мгновения – не потерять человечность, успокоить внутреннюю войну. Мне хочется, чтобы прежде всего, этот спектакль попал в зрителя на чувственном уровне, чем на сюжетном", сказал Парамонов, слова которого приводятся в сообщении. Премьерные показы спектакля пройдут 17 и 18 апреля на Малой сцене Театра на Таганке.

https://ria.ru/20250413/teatr-2011037033.html

https://ria.ru/20250226/spektakl-2001804197.html

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театр на таганке, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, россия