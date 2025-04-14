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В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 14.04.2025 (обновлено: 22:40 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/taurus-2011256011.html
В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus
В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus - РИА Новости, 14.04.2025
В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus
Германия может столкнуться с серьезными последствиями, если отправит на Украину крылатые ракеты Taurus, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Об... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:35:00+03:00
2025-04-14T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
фридрих мерц
украина
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Германия может столкнуться с серьезными последствиями, если отправит на Украину крылатые ракеты Taurus, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Об этом он написал в соцсети Х."Немцы снова хотят расчищать Берлин от обломков и пепла? И как именно будут запускаться ракеты Taurus? Насколько я помню, ни самолеты советской разработки, ни истребители F-16 не могут нести и запускать Taurus", — говорится в публикации.Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.Как отметил немецкий политолог Александр Рар, для наведения Taurus на цель необходимо привлечение специалистов из бундесвера, что может вылиться в прямое столкновение Германии с Россией.До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011247664.html
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html
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в мире, германия, фридрих мерц, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Фридрих Мерц, Украина, Россия
В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus

Аналитик Шрайвер предупредил Германию о последствиях поставки Taurus Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Германия может столкнуться с серьезными последствиями, если отправит на Украину крылатые ракеты Taurus, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Об этом он написал в соцсети Х.
"Немцы снова хотят расчищать Берлин от обломков и пепла? И как именно будут запускаться ракеты Taurus? Насколько я помню, ни самолеты советской разработки, ни истребители F-16 не могут нести и запускать Taurus", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине
Вчера, 21:07
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.
Как отметил немецкий политолог Александр Рар, для наведения Taurus на цель необходимо привлечение специалистов из бундесвера, что может вылиться в прямое столкновение Германии с Россией.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияФридрих МерцУкраинаРоссия
 
 
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