https://ria.ru/20250414/taurus-2011256011.html

В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus

В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus - РИА Новости, 14.04.2025

В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus

Германия может столкнуться с серьезными последствиями, если отправит на Украину крылатые ракеты Taurus, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Об... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T22:35:00+03:00

2025-04-14T22:35:00+03:00

2025-04-14T22:40:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Германия может столкнуться с серьезными последствиями, если отправит на Украину крылатые ракеты Taurus, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Об этом он написал в соцсети Х."Немцы снова хотят расчищать Берлин от обломков и пепла? И как именно будут запускаться ракеты Taurus? Насколько я помню, ни самолеты советской разработки, ни истребители F-16 не могут нести и запускать Taurus", — говорится в публикации.Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.Как отметил немецкий политолог Александр Рар, для наведения Taurus на цель необходимо привлечение специалистов из бундесвера, что может вылиться в прямое столкновение Германии с Россией.До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011247664.html

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html

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в мире, германия, фридрих мерц, украина, россия