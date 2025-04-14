https://ria.ru/20250414/taurus--2011164934.html

В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025

В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок Украине крылатых ракет Taurus безумны, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:50:00+03:00

2025-04-14T14:50:00+03:00

2025-04-14T14:59:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок Украине крылатых ракет Taurus безумны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик."Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет — свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", — сказал он.По словам парламентария, даже в небольшом количестве любое высокоточное оружие представляет опасность."Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима — бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", — объяснил депутат.Накануне Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине. Но этот шаг ФРГ должна согласовать с европейскими партнерами, добавил политик.До выборов в бундестаг Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок дальнобойных ракет ВСУ. Он даже грозился выставить ультиматум России о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать Taurus ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию и примет соответствующие решения.В марте стало известно, что большинство немцев (64%) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.

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https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html

https://ria.ru/20250414/peskov-2011153889.html

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