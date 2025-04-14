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В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 14.04.2025 (обновлено: 14:59 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/taurus--2011164934.html
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок Украине крылатых ракет Taurus безумны, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:50:00+03:00
2025-04-14T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок Украине крылатых ракет Taurus безумны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик."Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет — свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", — сказал он.По словам парламентария, даже в небольшом количестве любое высокоточное оружие представляет опасность."Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима — бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", — объяснил депутат.Накануне Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине. Но этот шаг ФРГ должна согласовать с европейскими партнерами, добавил политик.До выборов в бундестаг Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок дальнобойных ракет ВСУ. Он даже грозился выставить ультиматум России о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать Taurus ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию и примет соответствующие решения.В марте стало известно, что большинство немцев (64%) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.
https://ria.ru/20250408/ugroza-2010051543.html
https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html
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в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, вооруженные силы украины, дмитрий белик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Белик
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Депутат Белик назвал слова Мерца о возможной передаче Taurus Украине безумием

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя F-15K
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Слова лидера блока ХДС/ХСС и вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок Украине крылатых ракет Taurus безумны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«
"Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет — свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", — сказал он.
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По словам парламентария, даже в небольшом количестве любое высокоточное оружие представляет опасность.
«
"Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима — бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", — объяснил депутат.
Накануне Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине. Но этот шаг ФРГ должна согласовать с европейскими партнерами, добавил политик.
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До выборов в бундестаг Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок дальнобойных ракет ВСУ. Он даже грозился выставить ультиматум России о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать Taurus ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию и примет соответствующие решения.
В марте стало известно, что большинство немцев (64%) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.
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