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В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений

В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений - РИА Новости, 14.04.2025

В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений

Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:16:00+03:00

2025-04-14T19:16:00+03:00

2025-04-14T19:16:00+03:00

в мире

сша

китай

дональд трамп

цены на нефть

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html

https://ria.ru/20250409/kitay-2010234750.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, цены на нефть, введение трампом пошлин на импорт