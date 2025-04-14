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В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений - РИА Новости, 14.04.2025
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19:16 14.04.2025
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В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений
В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений - РИА Новости, 14.04.2025
В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений
Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:16:00+03:00
2025-04-14T19:16:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
цены на нефть
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, цены на нефть, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Цены на нефть, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белом доме заявили, что США получили больше десяти торговых предложений

Хассет: у США больше десяти новых сделок после введения торговых тарифов

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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В миреСШАКитайДональд ТрампЦены на нефтьВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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