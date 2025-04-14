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Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 14.04.2025
Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и одного полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:13:00+03:00
2025-04-14T14:13:00+03:00
2025-04-14T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и одного полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в этом регионе. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011145250.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение восьми бригадам ВСУ у Горналя и Олешни