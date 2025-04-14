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Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:08 14.04.2025 (обновлено: 08:01 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/svo-2011065804.html
Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО
Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО - РИА Новости, 14.04.2025
Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО
Российский хирург Дмитрий, работавший в Германии, в том числе проходивший практику в клинике "Шарите", рассказал РИА Новости, как решил вернуться в Россию и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:08:00+03:00
2025-04-14T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
россия
курская область
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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Российский хирург Дмитрий, работавший в Германии, в том числе проходивший практику в клинике "Шарите", рассказал РИА Новости, как решил вернуться в Россию и принять участие в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона. По его словам, Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко отправлял часть студентов на практику в берлинскую клинику "Шарите", по этой программе он уехал в Германию, где остался и стал практикующим хирургом. "Студентом я работал, точнее как студент проходил практику в "Шарите". Это одна из лучших клиник мира. До февраля 2024 года я жил и работал в Германии", - рассказал он. Большую часть из четырех лет он жил в городе Билефельд в земле Северный Рейн - Вестфалия, работал хирургом в отделении хирургии в одной из клиник, однако после начала спецоперации решил вернуться в Россию. Он рассказал, что подготовка к выезду из Германии заняла немало времени, поскольку ему нужно было доработать контракт в клинике: это время было посвящено изучению военного дела и подготовке экипировки. "Если честно, с 2014 года детально следил за историей Донбасса, поняв, что СВО уже длится длительное время, принял такое решение, собственно, отдать свой долг Родине. Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате", - рассказал он. По его словам, работая в Германии он не испытывал никаких финансовых и бытовых сложностей, его зарплата как практикующего хирурга составляла 3,5-3,7 тысячи евро после вычета налогов. Он также отметил, что был доволен своей карьерой и развитием в профессии, поскольку принимал участие в сложных операциях, в том числе по трансплантации печени, однако после начала СВО не мог позволить себе остаться в стороне. Дмитрий рассказал, что ему довелось принять участие в операции по освобождению Курской области, в ходе которой он командовал медвзводом, занимался обустройством медпунктов и лично выезжал на эвакуации раненых на передовую. "В Курской области уже мне посчастливилось поработать и в тыловых подразделениях. Но в первую очередь я работал на "передке" так называемом. Этот участок находился южнее Суджи. Я буквально находился в паре километров от границы с Сумской областью, вот куда мог бы дойти пешком", - пояснил он.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html
https://ria.ru/20250413/sudzha-2011047306.html
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курская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО
Российский хирург, работавший в Германии, в том числе проходивший практику в клинике "Шарите", рассказал РИА Новости, как решил вернуться в Россию и принять участие в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона
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германия, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Курская область
Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО

Проходивший практику в клинике "Шарите" хирург вернулся в Россию и ушел на СВО

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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Российский хирург Дмитрий, работавший в Германии, в том числе проходивший практику в клинике "Шарите", рассказал РИА Новости, как решил вернуться в Россию и принять участие в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.
По его словам, Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко отправлял часть студентов на практику в берлинскую клинику "Шарите", по этой программе он уехал в Германию, где остался и стал практикующим хирургом.
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"Студентом я работал, точнее как студент проходил практику в "Шарите". Это одна из лучших клиник мира. До февраля 2024 года я жил и работал в Германии", - рассказал он.
Большую часть из четырех лет он жил в городе Билефельд в земле Северный Рейн - Вестфалия, работал хирургом в отделении хирургии в одной из клиник, однако после начала спецоперации решил вернуться в Россию. Он рассказал, что подготовка к выезду из Германии заняла немало времени, поскольку ему нужно было доработать контракт в клинике: это время было посвящено изучению военного дела и подготовке экипировки.
"Если честно, с 2014 года детально следил за историей Донбасса, поняв, что СВО уже длится длительное время, принял такое решение, собственно, отдать свой долг Родине. Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате", - рассказал он.
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По его словам, работая в Германии он не испытывал никаких финансовых и бытовых сложностей, его зарплата как практикующего хирурга составляла 3,5-3,7 тысячи евро после вычета налогов. Он также отметил, что был доволен своей карьерой и развитием в профессии, поскольку принимал участие в сложных операциях, в том числе по трансплантации печени, однако после начала СВО не мог позволить себе остаться в стороне.
Дмитрий рассказал, что ему довелось принять участие в операции по освобождению Курской области, в ходе которой он командовал медвзводом, занимался обустройством медпунктов и лично выезжал на эвакуации раненых на передовую.
"В Курской области уже мне посчастливилось поработать и в тыловых подразделениях. Но в первую очередь я работал на "передке" так называемом. Этот участок находился южнее Суджи. Я буквально находился в паре километров от границы с Сумской областью, вот куда мог бы дойти пешком", - пояснил он.
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