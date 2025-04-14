Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО
Проходивший практику в клинике "Шарите" хирург вернулся в Россию и ушел на СВО
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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Российский хирург Дмитрий, работавший в Германии, в том числе проходивший практику в клинике "Шарите", рассказал РИА Новости, как решил вернуться в Россию и принять участие в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.
По его словам, Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко отправлял часть студентов на практику в берлинскую клинику "Шарите", по этой программе он уехал в Германию, где остался и стал практикующим хирургом.
"Студентом я работал, точнее как студент проходил практику в "Шарите". Это одна из лучших клиник мира. До февраля 2024 года я жил и работал в Германии", - рассказал он.
Большую часть из четырех лет он жил в городе Билефельд в земле Северный Рейн - Вестфалия, работал хирургом в отделении хирургии в одной из клиник, однако после начала спецоперации решил вернуться в Россию. Он рассказал, что подготовка к выезду из Германии заняла немало времени, поскольку ему нужно было доработать контракт в клинике: это время было посвящено изучению военного дела и подготовке экипировки.
"Если честно, с 2014 года детально следил за историей Донбасса, поняв, что СВО уже длится длительное время, принял такое решение, собственно, отдать свой долг Родине. Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате", - рассказал он.
По его словам, работая в Германии он не испытывал никаких финансовых и бытовых сложностей, его зарплата как практикующего хирурга составляла 3,5-3,7 тысячи евро после вычета налогов. Он также отметил, что был доволен своей карьерой и развитием в профессии, поскольку принимал участие в сложных операциях, в том числе по трансплантации печени, однако после начала СВО не мог позволить себе остаться в стороне.
Дмитрий рассказал, что ему довелось принять участие в операции по освобождению Курской области, в ходе которой он командовал медвзводом, занимался обустройством медпунктов и лично выезжал на эвакуации раненых на передовую.
"В Курской области уже мне посчастливилось поработать и в тыловых подразделениях. Но в первую очередь я работал на "передке" так называемом. Этот участок находился южнее Суджи. Я буквально находился в паре километров от границы с Сумской областью, вот куда мог бы дойти пешком", - пояснил он.