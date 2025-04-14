https://ria.ru/20250414/surgut-2011185523.html

Мэрия Сургута объяснила запрет чиновникам лайкать порно

Мэрия Сургута объяснила запрет чиновникам лайкать порно - РИА Новости, 14.04.2025

Мэрия Сургута объяснила запрет чиновникам лайкать порно

Принятый в Сургуте (ХМАО) кодекс этики, по которому чиновникам запрещено лайкать порнографию и публиковать снимки на фоне дорогих машин, должен быть во всех... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:27:00+03:00

2025-04-14T16:27:00+03:00

2025-04-14T16:27:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Принятый в Сургуте (ХМАО) кодекс этики, по которому чиновникам запрещено лайкать порнографию и публиковать снимки на фоне дорогих машин, должен быть во всех муниципалитетах, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее мэр Сургута Максим Слепов подписал постановление об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, по которому, в частности, чиновникам запрещается лайкать порнографию, размещать ее самим, а также публиковать снимки в обнаженном и полуобнаженном виде, при распитии алкогольных напитков и курении, на фоне дорогостоящих машин и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши. Из документа, опубликованного на сайте горадминистрации, также следовало, что госслужащим не рекомендуется размещать снимки и видео из увеселительных и игорных заведений. Глава Сургута утвердил кодекс, как объясняется в документе, для обеспечения "добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей", а контроль за исполнением постановления он "оставил за собой". "Кодекс действует в администрации города более 15 лет, его обязаны иметь все муниципалитеты. Действующая редакция кодекса не внесла ничего нового по сравнению с предыдущей, она была приведена в соответствие с отдельными правовыми нормами. В кодексе подчеркивается: любое поведение, которое может вызвать сомнение в добросовестности чиновника, недопустимо", – сказала собеседница агентства. В мэрии подчеркнули, что особенность кодекса − "в его обязательности": нарушения норм могут повлечь последствия, вплоть до дисциплинарных мер. "По сути, это попытка задать планку и напомнить: муниципальная служба – не просто должность, а общественное доверие, которое нужно ежедневно подтверждать делом и поведением", – отметили в пресс-службе. На вопрос агентства, почему мэр "оставил за собой" исполнение норм кодекса, в мэрии объяснили, что "это обычная формулировка в правовом акте".

https://ria.ru/20250310/porno-2004096579.html

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сургут, россия