https://ria.ru/20250414/sumy-2011244161.html

Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах

Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025

Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах

Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая ранее пост о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы после удара по Сумам, удалила это... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:49:00+03:00

2025-04-14T20:49:00+03:00

2025-04-14T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

житомирская область

россия

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая ранее пост о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы после удара по Сумам, удалила это сообщение. Ранее в понедельник Бердичевская районная военная администрация сообщила, что в воскресенье после удара по Сумам убит полковник ВСУ Юрий Юла. Сообщение о гибели Юлы было опубликовано администрацией в социальной сети Facebook* утром в понедельник. Однако спустя несколько часов оно было удалено без объяснения причин. Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила в воскресенье также депутат Рады Марьяна Безуглая. В понедельник украинские СМИ сообщили о еще одном убитом военном ВСУ в результате удара по Сумам, им оказался военнослужащий из Черниговской области Владимир Жеребцов.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html

сумы

житомирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумы, житомирская область, россия, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф