https://ria.ru/20250414/sumy-2011244161.html
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах
Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая ранее пост о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы после удара по Сумам, удалила это... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:49:00+03:00
2025-04-14T20:49:00+03:00
2025-04-14T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
житомирская область
россия
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая ранее пост о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы после удара по Сумам, удалила это сообщение. Ранее в понедельник Бердичевская районная военная администрация сообщила, что в воскресенье после удара по Сумам убит полковник ВСУ Юрий Юла. Сообщение о гибели Юлы было опубликовано администрацией в социальной сети Facebook* утром в понедельник. Однако спустя несколько часов оно было удалено без объяснения причин. Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила в воскресенье также депутат Рады Марьяна Безуглая. В понедельник украинские СМИ сообщили о еще одном убитом военном ВСУ в результате удара по Сумам, им оказался военнослужащий из Черниговской области Владимир Жеребцов.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html
сумы
житомирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, житомирская область, россия, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Житомирская область, Россия, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах
Власти украинского Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ Юлы в Сумах