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Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sumy-2011244161.html
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах
Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая ранее пост о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы после удара по Сумам, удалила это... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:49:00+03:00
2025-04-14T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
житомирская область
россия
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая ранее пост о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы после удара по Сумам, удалила это сообщение. Ранее в понедельник Бердичевская районная военная администрация сообщила, что в воскресенье после удара по Сумам убит полковник ВСУ Юрий Юла. Сообщение о гибели Юлы было опубликовано администрацией в социальной сети Facebook* утром в понедельник. Однако спустя несколько часов оно было удалено без объяснения причин. Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила в воскресенье также депутат Рады Марьяна Безуглая. В понедельник украинские СМИ сообщили о еще одном убитом военном ВСУ в результате удара по Сумам, им оказался военнослужащий из Черниговской области Владимир Жеребцов.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html
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в мире, сумы, житомирская область, россия, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Житомирская область, Россия, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
Власти Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ в Сумах

Власти украинского Бердичева удалили пост о гибели полковника ВСУ Юлы в Сумах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая ранее пост о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы после удара по Сумам, удалила это сообщение.
Ранее в понедельник Бердичевская районная военная администрация сообщила, что в воскресенье после удара по Сумам убит полковник ВСУ Юрий Юла.
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Сообщение о гибели Юлы было опубликовано администрацией в социальной сети Facebook* утром в понедельник. Однако спустя несколько часов оно было удалено без объяснения причин.
Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила в воскресенье также депутат Рады Марьяна Безуглая.
В понедельник украинские СМИ сообщили о еще одном убитом военном ВСУ в результате удара по Сумам, им оказался военнослужащий из Черниговской области Владимир Жеребцов.
* Запрещена в РФ как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыЖитомирская областьРоссияИгорь МосийчукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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