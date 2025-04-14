https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html

"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам

"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам - РИА Новости, 14.04.2025

"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам

Российская армия в воскресенье нанесла ракетный удар по месту сбора командного состава оперативно-тактической группы ВСУ "Северск" в городе Сумы. Как сообщили в РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:44:00+03:00

2025-04-14T19:44:00+03:00

2025-04-14T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия в воскресенье нанесла ракетный удар по месту сбора командного состава оперативно-тактической группы ВСУ "Северск" в городе Сумы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено более 60 военнослужащих. Киевский режим пытается выставить все как "целенаправленную атаку на мирных". Однако в это не верят уже и украинцы — на то есть веские основания.Удар по конгресс-центруЗеленский немедленно опубликовал в Сети видео с места "прилетов". И заявил, что в конгресс-центре Сумского государственного университета (СумДУ) "погибли и были ранены десятки мирных жителей", призвав "мировое сообщество" усилить давление на Россию и дать ВСУ больше оружия.В ЕС отреагировали довольно дежурно: осудили Москву, выразили соболезнования семьям погибших. Возможно, там знали больше озвученного главой киевского режима. Спустя пару часов после удара нардеп Марьяна Безуглая сообщила в соцсетях: на самом деле в центре Сум собрали военных, чтобы наградить."Снова россияне имели информацию о скоплении, — написала она. — За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде (по которой 3 ноября 2023-го ударили во время построения на полигоне; десятки погибших. — Прим. ред.) до сих пор никому не вручили подозрение. <…> Господин президент, это вам ОК? Дальше будете молчать?"Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук уточнил, что целью была 117-я бригада теробороны. Вечером в воскресенье это подтвердил мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семинихин. Он обвинил в произошедшем главу Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха, призвав его "встать на колени и извиниться"."Именно Артюх выступил организатором встречи 117-й бригады в честь седьмой годовщины ее создания. Именно он додумался проводить сборы военных в такое время, — возмущался Семинихин. — Уже все знают, что глава администрации в Сумах собирал военных в центре города. По факту сбора было возбуждено уголовное дело. Надеюсь, правоохранители очень оперативно установят все обстоятельства".Около двухсот военныхНа церемонии в конгресс-центре, по данным источника РИА Новости в силовых структурах, было около двухсот военнослужащих, в том числе командование ОТГ "Северск": офицеры из отдельных 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны.Судя по всему, они особо не скрывались: приехали на военных автомобилях. На кадрах с места удара на машинах видны украинские тактические обозначения, в частности белый треугольник.В украинских СМИ и пабликах уже появились первые некрологи. В частности, Бердичевская районная военная администрация сообщила в Facebook* о гибели командира 27-й реактивной артиллерийской бригады полковника Юрии Юлы. Пост удалили, но он успел разойтись в медиа.Соединение под командованием Юлы печально знаменито еще с 2014-го. Именно "Грады" и "Ураганы" этой бригады первыми начали обстреливать мирные города Донбасса. Сейчас 27-я вооружена РСЗО HIMARS, из которых регулярно бьет по Белгороду и окрестностям.Еще один некролог посвящен Владимиру Жеребцову, служившему в ВСУ с 2008-го: "получил ранения, несовместимые с жизнью".Живой щитКак отметили в Минобороны России, "киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города". Виноваты те, кто устроил это сборище.На это же указывают и простые жители Сум. В комментариях в городских телеграм-каналах и в Facebook* они не скрывают гнева."Думаете, что награждения вблизи концертов — это ОК? Я ничего не имею против военных, но такие мероприятия не проводятся возле детей", — негодует сумчанка Светлана Билоус."Никакой там детской выставки не было, было награждение военных", — уточняет Яна.Местные жители задают вопросы властям — как городским, так и центральным. "Напишите, сколько людей погибло в конгресс-центре!" — призывает Игорь Бересток, намекая, что Киев скрывает правду о потерях среди военных.Также сумчане требуют арестовать главу военной администрации Артюха: нет обещанных средств ПВО и укреплений, процветает коррупция, инфраструктура работает плохо. Но, как горько подмечает горожанин Олег Серик, чиновнику ничего за это не будет: "Все местные знают, что мародера отмажет Владимир Зеленский".Аналогично высказываются и влиятельные общественные деятели — юрист Виталий Куприй, и. о. генпрокурора Украины в 2020-м Виктор Чумак и многие другие. Еще недавно они отчаянно поддерживали главу киевского режима. Но теперь риторика изменилась: главный виновник жертв в Сумах украинцам хорошо известен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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