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"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 14.04.2025 (обновлено: 20:59 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html
"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам
"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам - РИА Новости, 14.04.2025
"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам
Российская армия в воскресенье нанесла ракетный удар по месту сбора командного состава оперативно-тактической группы ВСУ "Северск" в городе Сумы. Как сообщили в РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:44:00+03:00
2025-04-14T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
россия
киев
владимир зеленский
кир стармер
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия в воскресенье нанесла ракетный удар по месту сбора командного состава оперативно-тактической группы ВСУ "Северск" в городе Сумы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено более 60 военнослужащих. Киевский режим пытается выставить все как "целенаправленную атаку на мирных". Однако в это не верят уже и украинцы — на то есть веские основания.Удар по конгресс-центруЗеленский немедленно опубликовал в Сети видео с места "прилетов". И заявил, что в конгресс-центре Сумского государственного университета (СумДУ) "погибли и были ранены десятки мирных жителей", призвав "мировое сообщество" усилить давление на Россию и дать ВСУ больше оружия.В ЕС отреагировали довольно дежурно: осудили Москву, выразили соболезнования семьям погибших. Возможно, там знали больше озвученного главой киевского режима. Спустя пару часов после удара нардеп Марьяна Безуглая сообщила в соцсетях: на самом деле в центре Сум собрали военных, чтобы наградить."Снова россияне имели информацию о скоплении, — написала она. — За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде (по которой 3 ноября 2023-го ударили во время построения на полигоне; десятки погибших. — Прим. ред.) до сих пор никому не вручили подозрение. &lt;…&gt; Господин президент, это вам ОК? Дальше будете молчать?"Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук уточнил, что целью была 117-я бригада теробороны. Вечером в воскресенье это подтвердил мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семинихин. Он обвинил в произошедшем главу Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха, призвав его "встать на колени и извиниться"."Именно Артюх выступил организатором встречи 117-й бригады в честь седьмой годовщины ее создания. Именно он додумался проводить сборы военных в такое время, — возмущался Семинихин. — Уже все знают, что глава администрации в Сумах собирал военных в центре города. По факту сбора было возбуждено уголовное дело. Надеюсь, правоохранители очень оперативно установят все обстоятельства".Около двухсот военныхНа церемонии в конгресс-центре, по данным источника РИА Новости в силовых структурах, было около двухсот военнослужащих, в том числе командование ОТГ "Северск": офицеры из отдельных 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны.Судя по всему, они особо не скрывались: приехали на военных автомобилях. На кадрах с места удара на машинах видны украинские тактические обозначения, в частности белый треугольник.В украинских СМИ и пабликах уже появились первые некрологи. В частности, Бердичевская районная военная администрация сообщила в Facebook* о гибели командира 27-й реактивной артиллерийской бригады полковника Юрии Юлы. Пост удалили, но он успел разойтись в медиа.Соединение под командованием Юлы печально знаменито еще с 2014-го. Именно "Грады" и "Ураганы" этой бригады первыми начали обстреливать мирные города Донбасса. Сейчас 27-я вооружена РСЗО HIMARS, из которых регулярно бьет по Белгороду и окрестностям.Еще один некролог посвящен Владимиру Жеребцову, служившему в ВСУ с 2008-го: "получил ранения, несовместимые с жизнью".Живой щитКак отметили в Минобороны России, "киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города". Виноваты те, кто устроил это сборище.На это же указывают и простые жители Сум. В комментариях в городских телеграм-каналах и в Facebook* они не скрывают гнева."Думаете, что награждения вблизи концертов — это ОК? Я ничего не имею против военных, но такие мероприятия не проводятся возле детей", — негодует сумчанка Светлана Билоус."Никакой там детской выставки не было, было награждение военных", — уточняет Яна.Местные жители задают вопросы властям — как городским, так и центральным. "Напишите, сколько людей погибло в конгресс-центре!" — призывает Игорь Бересток, намекая, что Киев скрывает правду о потерях среди военных.Также сумчане требуют арестовать главу военной администрации Артюха: нет обещанных средств ПВО и укреплений, процветает коррупция, инфраструктура работает плохо. Но, как горько подмечает горожанин Олег Серик, чиновнику ничего за это не будет: "Все местные знают, что мародера отмажет Владимир Зеленский".Аналогично высказываются и влиятельные общественные деятели — юрист Виталий Куприй, и. о. генпрокурора Украины в 2020-м Виктор Чумак и многие другие. Еще недавно они отчаянно поддерживали главу киевского режима. Но теперь риторика изменилась: главный виновник жертв в Сумах украинцам хорошо известен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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в мире, сумы, россия, киев, владимир зеленский, кир стармер, александр сырский, вооруженные силы украины, facebook
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Facebook
"От нас скрывают правду". Украинцы винят Зеленского в ударе по Сумам

Удар РФ по командному составу группы "Северск" уничтожил более 60 боевиков ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия в воскресенье нанесла ракетный удар по месту сбора командного состава оперативно-тактической группы ВСУ "Северск" в городе Сумы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено более 60 военнослужащих. Киевский режим пытается выставить все как "целенаправленную атаку на мирных". Однако в это не верят уже и украинцы — на то есть веские основания.

Удар по конгресс-центру

Зеленский немедленно опубликовал в Сети видео с места "прилетов". И заявил, что в конгресс-центре Сумского государственного университета (СумДУ) "погибли и были ранены десятки мирных жителей", призвав "мировое сообщество" усилить давление на Россию и дать ВСУ больше оружия.
В ЕС отреагировали довольно дежурно: осудили Москву, выразили соболезнования семьям погибших. Возможно, там знали больше озвученного главой киевского режима.
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Суской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара
Спустя пару часов после удара нардеп Марьяна Безуглая сообщила в соцсетях: на самом деле в центре Сум собрали военных, чтобы наградить.
"Снова россияне имели информацию о скоплении, — написала она. — За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде (по которой 3 ноября 2023-го ударили во время построения на полигоне; десятки погибших. — Прим. ред.) до сих пор никому не вручили подозрение. <…> Господин президент, это вам ОК? Дальше будете молчать?"
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук уточнил, что целью была 117-я бригада теробороны. Вечером в воскресенье это подтвердил мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семинихин. Он обвинил в произошедшем главу Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха, призвав его "встать на колени и извиниться".
"Именно Артюх выступил организатором встречи 117-й бригады в честь седьмой годовщины ее создания. Именно он додумался проводить сборы военных в такое время, — возмущался Семинихин. — Уже все знают, что глава администрации в Сумах собирал военных в центре города. По факту сбора было возбуждено уголовное дело. Надеюсь, правоохранители очень оперативно установят все обстоятельства".

Около двухсот военных

На церемонии в конгресс-центре, по данным источника РИА Новости в силовых структурах, было около двухсот военнослужащих, в том числе командование ОТГ "Северск": офицеры из отдельных 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны.
Судя по всему, они особо не скрывались: приехали на военных автомобилях. На кадрах с места удара на машинах видны украинские тактические обозначения, в частности белый треугольник.
© Скриншот видеоАвтомобили с тактическими знаками ВСУ на месте ракетного удара по Сумам
Автомобили с тактическими знаками ВСУ на месте ракетного удара по Сумам - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Скриншот видео
Автомобили с тактическими знаками ВСУ на месте ракетного удара по Сумам
В украинских СМИ и пабликах уже появились первые некрологи. В частности, Бердичевская районная военная администрация сообщила в Facebook* о гибели командира 27-й реактивной артиллерийской бригады полковника Юрии Юлы. Пост удалили, но он успел разойтись в медиа.
Сообщение в военном, погибшем в Сумах 13 апреля 2025 года
Сообщение в военном, погибшем в Сумах 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Сообщение в военном, погибшем в Сумах 13 апреля 2025 года
Соединение под командованием Юлы печально знаменито еще с 2014-го. Именно "Грады" и "Ураганы" этой бригады первыми начали обстреливать мирные города Донбасса. Сейчас 27-я вооружена РСЗО HIMARS, из которых регулярно бьет по Белгороду и окрестностям.
Еще один некролог посвящен Владимиру Жеребцову, служившему в ВСУ с 2008-го: "получил ранения, несовместимые с жизнью".
Сообщение в военном, погибшем в Сумах 13 апреля 2025 года
Сообщение в военном, погибшем в Сумах 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Сообщение в военном, погибшем в Сумах 13 апреля 2025 года

Живой щит

Как отметили в Минобороны России, "киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города". Виноваты те, кто устроил это сборище.
На это же указывают и простые жители Сум. В комментариях в городских телеграм-каналах и в Facebook* они не скрывают гнева.
© СоцсетиСкриншот
Скриншот - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Соцсети
Скриншот
"Думаете, что награждения вблизи концертов — это ОК? Я ничего не имею против военных, но такие мероприятия не проводятся возле детей", — негодует сумчанка Светлана Билоус.
"Никакой там детской выставки не было, было награждение военных", — уточняет Яна.

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

Комментарии жителей Сум в соцсетях

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

1 из 3

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

Комментарии жителей Сум в соцсетях

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

2 из 3

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

Комментарии жителей Сум в соцсетях

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

3 из 3

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

1 из 3

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

2 из 3

Комментарии жителей Сум в соцсетях.

3 из 3
Местные жители задают вопросы властям — как городским, так и центральным. "Напишите, сколько людей погибло в конгресс-центре!" — призывает Игорь Бересток, намекая, что Киев скрывает правду о потерях среди военных.
Также сумчане требуют арестовать главу военной администрации Артюха: нет обещанных средств ПВО и укреплений, процветает коррупция, инфраструктура работает плохо. Но, как горько подмечает горожанин Олег Серик, чиновнику ничего за это не будет: "Все местные знают, что мародера отмажет Владимир Зеленский".
© СоцсетиСкриншот
Скриншот - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Соцсети
Скриншот
Аналогично высказываются и влиятельные общественные деятели — юрист Виталий Куприй, и. о. генпрокурора Украины в 2020-м Виктор Чумак и многие другие. Еще недавно они отчаянно поддерживали главу киевского режима. Но теперь риторика изменилась: главный виновник жертв в Сумах украинцам хорошо известен.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ
Вчера, 16:20
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыРоссияКиевВладимир ЗеленскийКир СтармерАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныFacebook
 
 
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