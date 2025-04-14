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На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html
На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам
На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам - РИА Новости, 14.04.2025
На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам
Военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов был убит в воскресенье после удара по Сумам на севере Украины, сообщает в понедельник телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:33:00+03:00
2025-04-14T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
житомирская область
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов был убит в воскресенье после удара по Сумам на севере Украины, сообщает в понедельник телеканал "Общественное". Бердичевская районная военная администрация Житомирской области ранее в понедельник сообщала, что в воскресенье после удара по Сумам был убит полковник ВСУ Юрий Юла. "Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб военнослужащий ВСУ из Талалаевской общины Черниговской области Владимир Жеребцов. Он родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка на Черниговщине… С 2006 года призван на срочную военную, а 8 августа 2008 года подписал контракт с ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. "Общественное" сообщало, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в этом городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила в воскресенье также депутат Рады Марьяна Безуглая. Министерство обороны РФ ранее в понедельник сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html
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в мире, сумы, украина, житомирская область, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Житомирская область, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам

Украинские СМИ сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов был убит в воскресенье после удара по Сумам на севере Украины, сообщает в понедельник телеканал "Общественное".
Бердичевская районная военная администрация Житомирской области ранее в понедельник сообщала, что в воскресенье после удара по Сумам был убит полковник ВСУ Юрий Юла.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ
Вчера, 16:20
"Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб военнослужащий ВСУ из Талалаевской общины Черниговской области Владимир Жеребцов. Он родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка на Черниговщине… С 2006 года призван на срочную военную, а 8 августа 2008 года подписал контракт с ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
"Общественное" сообщало, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в этом городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила в воскресенье также депутат Рады Марьяна Безуглая.
Министерство обороны РФ ранее в понедельник сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Симоньян прокомментировала события в Сумах
13 апреля, 22:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаЖитомирская областьИгорь МосийчукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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