Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России
Бенефициар "Домодедово" Каменщик не смог отменить запрет на выезд из России
Дмитрий Каменщик. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отказал одному из бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, просившему отменить временный запрет на выезд из России, установленный для него судебными приставами-исполнителями, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них говорится, что временное ограничение установлено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства.
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Каменщик 4 марта обратился в суд с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в понедельник заявление бизнесмена отклонил.
Аналогичное решение этот же суд вынес в понедельник по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля.
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Каменщик и Коган выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". В иске к ним и 30 российским и иностранным компаниям группы ведомство просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг".
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.