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Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России - РИА Новости, 14.04.2025
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14:20 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sud-2011157431.html
Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России
Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России - РИА Новости, 14.04.2025
Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России
Арбитражный суд Московской области отказал одному из бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, просившему отменить временный запрет на выезд из... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T14:20:00+03:00
россия
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отказал одному из бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, просившему отменить временный запрет на выезд из России, установленный для него судебными приставами-исполнителями, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них говорится, что временное ограничение установлено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства. Каменщик 4 марта обратился в суд с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в понедельник заявление бизнесмена отклонил. Аналогичное решение этот же суд вынес в понедельник по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля. Каменщик и Коган выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". В иске к ним и 30 российским и иностранным компаниям группы ведомство просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг". Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
https://ria.ru/20250407/domodedovo-2009734117.html
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1998002844.html
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html
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россия, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России

Бенефициар "Домодедово" Каменщик не смог отменить запрет на выезд из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Каменщик
Дмитрий Каменщик - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Каменщик. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отказал одному из бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, просившему отменить временный запрет на выезд из России, установленный для него судебными приставами-исполнителями, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них говорится, что временное ограничение установлено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства.
Здание аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству
7 апреля, 07:55
Каменщик 4 марта обратился в суд с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в понедельник заявление бизнесмена отклонил.
Аналогичное решение этот же суд вынес в понедельник по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход
7 февраля, 15:55
Каменщик и Коган выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". В иске к ним и 30 российским и иностранным компаниям группы ведомство просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг".
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска
7 февраля, 14:15
 
РоссияДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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