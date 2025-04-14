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Суд не стал закрывать процесс по иску о ликвидации фонда Ройзмана* - РИА Новости, 14.04.2025
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07:59 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sud-2011077885.html
Суд не стал закрывать процесс по иску о ликвидации фонда Ройзмана*
Суд не стал закрывать процесс по иску о ликвидации фонда Ройзмана* - РИА Новости, 14.04.2025
Суд не стал закрывать процесс по иску о ликвидации фонда Ройзмана*
признан иноагентом в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:59:00+03:00
2025-04-14T07:59:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал закрывать от СМИ рассмотрение иска главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*" (Евгений Ройзман* признан иноагентом в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Во время заседания в понедельник истец ходатайствовал о закрытии судебного заседания, так как на процессе будут рассмотрены персональные данные детей. Ответчик был против, так как "дело громкое, а оснований для закрытия нет". "На данной стадии суд еще не приступил к рассмотрению этих данных, в ходатайстве отказать", – сказала судья. Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда.* Лицо, признанное иноагетом в России
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происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, евгений ройзман
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Евгений Ройзман
Суд не стал закрывать процесс по иску о ликвидации фонда Ройзмана*

Суд на Урале не стал закрывать процесс по иску о ликвидации "Фонда Ройзмана"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал закрывать от СМИ рассмотрение иска главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*" (Евгений Ройзман* признан иноагентом в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во время заседания в понедельник истец ходатайствовал о закрытии судебного заседания, так как на процессе будут рассмотрены персональные данные детей. Ответчик был против, так как "дело громкое, а оснований для закрытия нет".
"На данной стадии суд еще не приступил к рассмотрению этих данных, в ходатайстве отказать", – сказала судья.
Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда.
* Лицо, признанное иноагетом в России
Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Фонд Ройзмана* помогал осужденному за педофилию жителю Екатеринбурга
1 апреля, 16:07
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьЕвгений Ройзман
 
 
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