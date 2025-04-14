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Приморца осудили за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС России
Приморца осудили за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС России - РИА Новости, 14.04.2025
Приморца осудили за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС России
Житель Приморья осуждена на 4 года лишения свободы за то, что в 2020 и 2021 годах незаконно переместил через границу документы, которые могут быть использованы... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:19:00+03:00
2025-04-14T05:19:00+03:00
2025-04-14T05:19:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Житель Приморья осуждена на 4 года лишения свободы за то, что в 2020 и 2021 годах незаконно переместил через границу документы, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, применяемой Россией в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает УФСБ РФ по Приморскому краю. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность 35-летнего мужчины, совершившего в 2020 и 2021 годах незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС документов и материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, активно применяемой Вооруженными силами Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - сообщили в управлении. Материалы военного назначения перемещались через госграницу путем сокрытия их от таможенного контроля. "Московским областным судом житель Приморского края признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК России ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - отметили в УФСБ.
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россия, приморский край, украина, таможенный союз, евразийский экономический союз, московский областной суд
Россия, Приморский край, Украина, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, Московский областной суд
Приморца осудили за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС России
Приморца осудили на четыре года за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС РФ