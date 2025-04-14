https://ria.ru/20250414/sud-2011071844.html

Приморца осудили за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС России

Приморца осудили за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС России - РИА Новости, 14.04.2025

Приморца осудили за вывоз за рубеж документов о вооружении ВС России

Житель Приморья осуждена на 4 года лишения свободы за то, что в 2020 и 2021 годах незаконно переместил через границу документы, которые могут быть использованы... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:19:00+03:00

2025-04-14T05:19:00+03:00

2025-04-14T05:19:00+03:00

россия

приморский край

украина

таможенный союз

евразийский экономический союз

московский областной суд

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Житель Приморья осуждена на 4 года лишения свободы за то, что в 2020 и 2021 годах незаконно переместил через границу документы, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, применяемой Россией в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает УФСБ РФ по Приморскому краю. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность 35-летнего мужчины, совершившего в 2020 и 2021 годах незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС документов и материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, активно применяемой Вооруженными силами Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - сообщили в управлении. Материалы военного назначения перемещались через госграницу путем сокрытия их от таможенного контроля. "Московским областным судом житель Приморского края признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК России ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - отметили в УФСБ.

https://ria.ru/20250411/belorussija-2010788696.html

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приморский край

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россия, приморский край, украина, таможенный союз, евразийский экономический союз, московский областной суд