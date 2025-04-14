https://ria.ru/20250414/stavka-2011218208.html

В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков

В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков - РИА Новости, 14.04.2025

В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады апреля снизилась на... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:17:00+03:00

2025-04-14T19:17:00+03:00

2025-04-14T19:25:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

газпромбанк

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады апреля снизилась на 0,23 процентного пункта, до 20,05% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://ria.ru/20250410/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк