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В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков - РИА Новости, 14.04.2025
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19:17 14.04.2025 (обновлено: 19:25 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/stavka-2011218208.html
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков - РИА Новости, 14.04.2025
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады апреля снизилась на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:17:00+03:00
2025-04-14T19:25:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады апреля снизилась на 0,23 процентного пункта, до 20,05% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
https://ria.ru/20250410/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 20,05%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады апреля снизилась на 0,23 процентного пункта, до 20,05% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
10 апреля, 14:39
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России
9 апреля, 13:39
 
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