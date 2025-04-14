Экс-глава Минфина США заявила о ненадежности казначейских облигаций
Экс-глава Минфина США Йеллен: пошлины ставят под сомнение надежность облигаций
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Политика администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин поставила под сомнение надежность казначейских облигаций как основы мировой финансовой системы, заявила бывшая глава американского минфина Джанет Йеллен.
В интервью телеканалу CNBC Йеллен, которая ушла с поста с приходом администрации Трампа в январе, напомнила, что на прошлой неделе доходность традиционно "безопасных" с точки зрения инвесторов казначейских облигаций возросла, что означает снижение спроса. Одновременно упал и курс доллара США. Ранее аналитики отметили, что казначейские облигации стали вести себя как "рискованные" активы, которые сбрасываются инвесторами в период турбулентности.
По мнению Йеллен, это означает, что "инвесторы начинают избегать долларовых активов, что ставит под сомнение надежность основы мировой финансовой системы, а именно казначейских облигаций США".
При этом бывшая глава минфина подчеркнула, что не считает происходящее разрушением финансовой системы и истощением ликвидности на рынках, а лишь потерей доверия к экономической политике США.
Йеллен, которая также ранее занимала пост главы федеральной резервной системы (ФРС) США, подчеркнула, что пошлины создают "наисложнейшую" ситуацию для ФРС, так как его задача - бороться с инфляцией, которую пошлины подстегнут.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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