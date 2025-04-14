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США не хватит вооружений на затяжные войны, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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19:44 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ssha-2011233223.html
США не хватит вооружений на затяжные войны, пишут СМИ
США не хватит вооружений на затяжные войны, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
США не хватит вооружений на затяжные войны, пишут СМИ
США и союзникам следует избегать участия в затяжных боевых действиях, поскольку увеличения инвестиций в оборону и наращивания военного производства на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:44:00+03:00
2025-04-14T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США и союзникам следует избегать участия в затяжных боевых действиях, поскольку увеличения инвестиций в оборону и наращивания военного производства на современном этапе может быть мало для ведения долгих войн из-за высокой интенсивности конфликтов и стоимости оружия, следует из материала журнала Foreign Affairs. Как пишет автор статьи, британский профессор Лоуренс Фридман, главный урок, который США и их союзники могут извлечь из своего богатого опыта затяжных войн, заключается в том, что "их лучше избегать". "Даже если такая война закончится чем-то, близким к победе, население, скорее всего, будет уничтожено, а государство лишится всех свободных мощностей. Более того, учитывая интенсивность современных войн, скорость истощения и стоимость современного оружия, наращивание инвестиций в новое оборудование и боеприпасы все равно может оказаться недостаточным для ведения будущей войны в течение длительного времени", - пишет издание.
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в мире, сша
В мире, США
США не хватит вооружений на затяжные войны, пишут СМИ

Foreign Affairs: США и союзникам следует избегать затяжных боевых действий

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США и союзникам следует избегать участия в затяжных боевых действиях, поскольку увеличения инвестиций в оборону и наращивания военного производства на современном этапе может быть мало для ведения долгих войн из-за высокой интенсивности конфликтов и стоимости оружия, следует из материала журнала Foreign Affairs.
Как пишет автор статьи, британский профессор Лоуренс Фридман, главный урок, который США и их союзники могут извлечь из своего богатого опыта затяжных войн, заключается в том, что "их лучше избегать".
«
"Даже если такая война закончится чем-то, близким к победе, население, скорее всего, будет уничтожено, а государство лишится всех свободных мощностей. Более того, учитывая интенсивность современных войн, скорость истощения и стоимость современного оружия, наращивание инвестиций в новое оборудование и боеприпасы все равно может оказаться недостаточным для ведения будущей войны в течение длительного времени", - пишет издание.
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