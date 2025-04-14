США не хватит вооружений на затяжные войны, пишут СМИ
Foreign Affairs: США и союзникам следует избегать затяжных боевых действий
© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США и союзникам следует избегать участия в затяжных боевых действиях, поскольку увеличения инвестиций в оборону и наращивания военного производства на современном этапе может быть мало для ведения долгих войн из-за высокой интенсивности конфликтов и стоимости оружия, следует из материала журнала Foreign Affairs.
Как пишет автор статьи, британский профессор Лоуренс Фридман, главный урок, который США и их союзники могут извлечь из своего богатого опыта затяжных войн, заключается в том, что "их лучше избегать".
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"Даже если такая война закончится чем-то, близким к победе, население, скорее всего, будет уничтожено, а государство лишится всех свободных мощностей. Более того, учитывая интенсивность современных войн, скорость истощения и стоимость современного оружия, наращивание инвестиций в новое оборудование и боеприпасы все равно может оказаться недостаточным для ведения будущей войны в течение длительного времени", - пишет издание.
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