Рейтинг@Mail.ru
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 14.04.2025
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также прочие проблемы в американской экономике могут в худшем случае привести к международному военному... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:14:00+03:00
2025-04-14T16:14:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
рэй далио
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также прочие проблемы в американской экономике могут в худшем случае привести к международному военному конфликту, заявил американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио. В интервью телеканалу NBC Далио отметил, что последствия пошлин будут "очень разрушительными". "Это похоже на бросание камней в производственный механизм. Последствия этого могут стать очень масштабными", - подчеркнул он. Отвечая вопрос о худшем из возможных исходов текущей ситуации в американской экономике, финансист заявил, что можно ожидать "внутренний конфликт, который будет отличаться от нормальной демократии в том виде, в каком мы ее знаем". "Также может произойти международный конфликт, который в значительной степени подорвет мировую экономику и может даже перерасти в вооруженный конфликт, как это уже случалось раньше", - добавил он. Далио выразил опасение по поводу возможного разрушения международного порядка, созданного после 1945 года. При этом, по его мнению, такой сценарий не является неизбежным, поскольку цели Трампа могут быть достигнуты более "упорядоченным образом". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, дональд трамп, рэй далио, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Рэй Далио, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа

Финансист Далио: введение Трампом пошлин может привести к военному конфликту

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также прочие проблемы в американской экономике могут в худшем случае привести к международному военному конфликту, заявил американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.
В интервью телеканалу NBC Далио отметил, что последствия пошлин будут "очень разрушительными". "Это похоже на бросание камней в производственный механизм. Последствия этого могут стать очень масштабными", - подчеркнул он.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Новые американские пошлины ударили по карману Трампа, пишет Forbes
8 апреля, 17:58
Отвечая вопрос о худшем из возможных исходов текущей ситуации в американской экономике, финансист заявил, что можно ожидать "внутренний конфликт, который будет отличаться от нормальной демократии в том виде, в каком мы ее знаем".
"Также может произойти международный конфликт, который в значительной степени подорвет мировую экономику и может даже перерасти в вооруженный конфликт, как это уже случалось раньше", - добавил он.
Далио выразил опасение по поводу возможного разрушения международного порядка, созданного после 1945 года. При этом, по его мнению, такой сценарий не является неизбежным, поскольку цели Трампа могут быть достигнуты более "упорядоченным образом".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США и Китай рикошетом бьют по России
13 апреля, 08:00
 
СШАКитайДональд ТрампРэй ДалиоВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала