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"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе - РИА Новости, 14.04.2025
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14:55 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ssha-2011165956.html
"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе
"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе - РИА Новости, 14.04.2025
"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе
Торговая война с Китаем дорого обойдется Соединенным Штатам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:55:00+03:00
2025-04-14T14:55:00+03:00
в мире
сша
китай
гленн дизен
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Торговая война с Китаем дорого обойдется Соединенным Штатам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Китай в значительной степени самодостаточен, в то время как США чрезвычайно зависят от Китая в плане редкоземельных металлов. Эта экономическая война будет дорогостоящей ошибкой", — написал он.В понедельник газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности и военных подрядчиков по всему миру, в том числе и американских.Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
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в мире, сша, китай, гленн дизен, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Гленн Дизен, Введение Трампом пошлин на импорт
"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе

Профессор Дизен: торговая война с Китаем дорого обойдется США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Торговая война с Китаем дорого обойдется Соединенным Штатам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Китай в значительной степени самодостаточен, в то время как США чрезвычайно зависят от Китая в плане редкоземельных металлов. Эта экономическая война будет дорогостоящей ошибкой", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США и Китай рикошетом бьют по России
13 апреля, 08:00
В понедельник газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности и военных подрядчиков по всему миру, в том числе и американских.
Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Войны и развода с Америкой не будет
12 апреля, 08:00
 
В миреСШАКитайГленн ДизенВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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