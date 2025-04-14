https://ria.ru/20250414/ssha-2011165956.html

"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе

"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе - РИА Новости, 14.04.2025

"Дорогостоящая ошибка". На Западе предупредили США о катастрофе

Торговая война с Китаем дорого обойдется Соединенным Штатам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:55:00+03:00

2025-04-14T14:55:00+03:00

2025-04-14T14:55:00+03:00

в мире

сша

китай

гленн дизен

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Торговая война с Китаем дорого обойдется Соединенным Штатам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Китай в значительной степени самодостаточен, в то время как США чрезвычайно зависят от Китая в плане редкоземельных металлов. Эта экономическая война будет дорогостоящей ошибкой", — написал он.В понедельник газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности и военных подрядчиков по всему миру, в том числе и американских.Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

https://ria.ru/20250412/amerika-2010802405.html

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китай

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в мире, сша, китай, гленн дизен, введение трампом пошлин на импорт