https://ria.ru/20250414/ssha-2011143489.html

США выдвинут условия странам, желающим избежать пошлин, пишет WP

США выдвинут условия странам, желающим избежать пошлин, пишет WP - РИА Новости, 14.04.2025

США выдвинут условия странам, желающим избежать пошлин, пишет WP

США поставят ряд условий перед странами, желающими во избежание пошлин заключить с Вашингтоном сделку, среди них - увеличение закупок американского газа и... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:36:00+03:00

2025-04-14T13:36:00+03:00

2025-04-14T15:59:00+03:00

в мире

сша

китай

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_322:0:2688:1331_1920x0_80_0_0_af21cb7aa01cf3c8d0194ab04c04c5dc.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США поставят ряд условий перед странами, желающими во избежание пошлин заключить с Вашингтоном сделку, среди них - увеличение закупок американского газа и снижение налогов для американских технологических компаний, сообщает издание Washington Post."Больше закупок природного газа у американских фирм. Меньше пошлины на американский экспорт. Меньше налогов на технологических гигантов Силиконовой долины. Обещания остановить Китай, который использует другие страны, чтобы доставлять свои товары в США. Это только несколько требований, которые, как ожидается, администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа озвучит на переговорах с десятками стран, которые пытаются избежать крайне высоких пошлин", - пишет газета.По словам десятков человек, вовлеченных в переговоры, пока непонятно, что именно будет требовать Белый дом, однако общая картина уже начала вырисовываться. Официальные лица из Белого дома выразили оптимизм, что сделки могут быть заключены уже в ближайшие несколько недель, отмечает газета.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html

https://ria.ru/20250413/kitaj-2011000025.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, введение трампом пошлин на импорт