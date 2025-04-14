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России не нужно идти на уступки со стороны США, считает эксперт - РИА Новости, 14.04.2025
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08:41 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ssha-2011080057.html
России не нужно идти на уступки со стороны США, считает эксперт
России не нужно идти на уступки со стороны США, считает эксперт - РИА Новости, 14.04.2025
России не нужно идти на уступки со стороны США, считает эксперт
США могут попытаться использовать Россию, как "сырьевую базу", поэтому ей не нужно идти на уступки со стороны Штатов, например в части снятия санкций, а трезво... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:41:00+03:00
2025-04-14T08:41:00+03:00
экономика
сша
россия
китай
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
swift
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США могут попытаться использовать Россию, как "сырьевую базу", поэтому ей не нужно идти на уступки со стороны Штатов, например в части снятия санкций, а трезво оценивать ситуацию, такое мнение в интервью РИА Новости выразила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. "Нашему государству нужно не идти на какие-то уступки и поблажки со стороны Штатов, а трезво оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе", - считает Прикладова. "Учитывая, что Россия вообще не в списке "взаимных" пошлин, этому есть разные объяснения, мне кажется, для России уготовлена роль "сырьевой базы" США. И раньше нередко говорилось об этом. Мне кажется, что США хотят получить от России определенную выгоду: доступность ресурсов, металлов", - добавила она. Например, отмечает эксперт, никто же не мешает США снять санкции с России, подключить определенный банк к SWIFT и использовать доллар для расчета. Да, сейчас от этого можно получить выгоду, увеличив экспорт, снизив ограничения международных расчетов, но вопрос в том, что будет дальше. "Если коснуться политической стороны вопроса, если идет сближение с США, то что будет с БРИКС, с Китаем, с их отношениями с Россией. Возможно ослабление в этом направлении. То есть надо будет соблюсти баланс", - заключила Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. При этом Россия в список экономик, на которые распространяются "взаимные" пошлины, не вошла.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html
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экономика, сша, россия, китай, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, swift, брикс, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, SWIFT, БРИКС, Введение Трампом пошлин на импорт
России не нужно идти на уступки со стороны США, считает эксперт

Доцент Прикладова: США могут попытаться использовать Россию как сырьевую базу

© РИА Новости / Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США могут попытаться использовать Россию, как "сырьевую базу", поэтому ей не нужно идти на уступки со стороны Штатов, например в части снятия санкций, а трезво оценивать ситуацию, такое мнение в интервью РИА Новости выразила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
"Нашему государству нужно не идти на какие-то уступки и поблажки со стороны Штатов, а трезво оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе", - считает Прикладова.
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"Учитывая, что Россия вообще не в списке "взаимных" пошлин, этому есть разные объяснения, мне кажется, для России уготовлена роль "сырьевой базы" США. И раньше нередко говорилось об этом. Мне кажется, что США хотят получить от России определенную выгоду: доступность ресурсов, металлов", - добавила она.
Например, отмечает эксперт, никто же не мешает США снять санкции с России, подключить определенный банк к SWIFT и использовать доллар для расчета. Да, сейчас от этого можно получить выгоду, увеличив экспорт, снизив ограничения международных расчетов, но вопрос в том, что будет дальше. "Если коснуться политической стороны вопроса, если идет сближение с США, то что будет с БРИКС, с Китаем, с их отношениями с Россией. Возможно ослабление в этом направлении. То есть надо будет соблюсти баланс", - заключила Прикладова.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
При этом Россия в список экономик, на которые распространяются "взаимные" пошлины, не вошла.
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ЭкономикаСШАРоссияКитайДональд ТрампРЭУ имени Г. В. ПлехановаSWIFTБРИКСВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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