России не нужно идти на уступки со стороны США, считает эксперт
Доцент Прикладова: США могут попытаться использовать Россию как сырьевую базу
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США могут попытаться использовать Россию, как "сырьевую базу", поэтому ей не нужно идти на уступки со стороны Штатов, например в части снятия санкций, а трезво оценивать ситуацию, такое мнение в интервью РИА Новости выразила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
"Нашему государству нужно не идти на какие-то уступки и поблажки со стороны Штатов, а трезво оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе", - считает Прикладова.
"Учитывая, что Россия вообще не в списке "взаимных" пошлин, этому есть разные объяснения, мне кажется, для России уготовлена роль "сырьевой базы" США. И раньше нередко говорилось об этом. Мне кажется, что США хотят получить от России определенную выгоду: доступность ресурсов, металлов", - добавила она.
Например, отмечает эксперт, никто же не мешает США снять санкции с России, подключить определенный банк к SWIFT и использовать доллар для расчета. Да, сейчас от этого можно получить выгоду, увеличив экспорт, снизив ограничения международных расчетов, но вопрос в том, что будет дальше. "Если коснуться политической стороны вопроса, если идет сближение с США, то что будет с БРИКС, с Китаем, с их отношениями с Россией. Возможно ослабление в этом направлении. То есть надо будет соблюсти баланс", - заключила Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
При этом Россия в список экономик, на которые распространяются "взаимные" пошлины, не вошла.