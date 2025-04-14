https://ria.ru/20250414/ssha-2011063938.html

"Архитектор" реорганизации USAID покинул госдепартамент США

"Архитектор" реорганизации USAID покинул госдепартамент США - РИА Новости, 14.04.2025

"Архитектор" реорганизации USAID покинул госдепартамент США

Глава бюро иностранной помощи государственного департамента США Пит Марокко, ставший "архитектором" реорганизации Агентства по международному развитию (USAID) и РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T02:17:00+03:00

2025-04-14T02:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава бюро иностранной помощи государственного департамента США Пит Марокко, ставший "архитектором" реорганизации Агентства по международному развитию (USAID) и масштабного сокращения программ внешней помощи со стороны Вашингтона, покинул свой пост, заявил газете Wall Street Journal высокопоставленный представитель американской администрации. "Он больше не в госдепартаменте", - сообщил чиновник. По словам собеседника издания, задачей Марокко в госдепе было проведение исчерпывающей проверки всех средств, потраченных США на иностранную помощь. Газета указывает, что именно Марокко был "архитектором" кампании президента страны Дональда Трампа по масштабному сокращению международной помощи и расформированию USAID. "Он выполнил эту историческую задачу и выявил вопиющие злоупотребления деньгами налогоплательщиков. Мы все ожидаем, что Пита ждут большие дела в его следующей миссии", - добавил представитель властей на условиях анонимности. В марте глава госдепа Марко Рубио заявил, что США проведут реорганизацию USAID к 1 июля. Она включает в себя передачу части функций USAID в ведение департамента, а оставшиеся будут прекращены, если не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010137426.html

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша