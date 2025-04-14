"Архитектор" реорганизации USAID покинул госдепартамент США
Архитектор реорганизации USAID Марокко покинул госдепартамент США
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава бюро иностранной помощи государственного департамента США Пит Марокко, ставший "архитектором" реорганизации Агентства по международному развитию (USAID) и масштабного сокращения программ внешней помощи со стороны Вашингтона, покинул свой пост, заявил газете Wall Street Journal высокопоставленный представитель американской администрации.
"Он больше не в госдепартаменте", - сообщил чиновник.
По словам собеседника издания, задачей Марокко в госдепе было проведение исчерпывающей проверки всех средств, потраченных США на иностранную помощь. Газета указывает, что именно Марокко был "архитектором" кампании президента страны Дональда Трампа по масштабному сокращению международной помощи и расформированию USAID.
"Он выполнил эту историческую задачу и выявил вопиющие злоупотребления деньгами налогоплательщиков. Мы все ожидаем, что Пита ждут большие дела в его следующей миссии", - добавил представитель властей на условиях анонимности.
В марте глава госдепа Марко Рубио заявил, что США проведут реорганизацию USAID к 1 июля. Она включает в себя передачу части функций USAID в ведение департамента, а оставшиеся будут прекращены, если не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.
США возобновят несколько программ помощи USAID
9 апреля, 02:26