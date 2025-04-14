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СМИ: в Пенсильвании задержали подозреваемого в поджоге дома губернатора

СМИ: в Пенсильвании задержали подозреваемого в поджоге дома губернатора - РИА Новости, 14.04.2025

СМИ: в Пенсильвании задержали подозреваемого в поджоге дома губернатора

Полиция задержала мужчину по делу о предполагаемом поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T01:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Полиция задержала мужчину по делу о предполагаемом поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. Шапиро ранее сообщил о поджоге своей резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен. "Тридцативосьмилетний мужчина был задержан в связи с поджогом дома губернатора Пенсильвании", - говорится в материале телеканала. Комиссар полиции штата, полковник Кристофер Пэрис в ходе пресс-конференции в воскресенье заявил, что задержанным является Коди Балмер из города Гаррисберг. Ему могут предъявить обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах, нападении на группу лиц при отягчающих обстоятельствах. Сам губернатор заявил на пресс-конференции, что подозреваемый, предположительно, перелез через забор, окружающий резиденцию, после чего устроил пожар. Атака, по его словам, была "целенаправленной", однако мотив подозреваемого пока неизвестен.

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в мире, пенсильвания, джош шапиро, сша