СМИ: в Пенсильвании задержали подозреваемого в поджоге дома губернатора
CNN: в Пенсильвании задержали подозреваемого в поджоге резиденции губернатора
© AP Photo / Marc LevyПоследствия поджога резиденции губернатора американского штата Пенсильвания
© AP Photo / Marc Levy
Последствия поджога резиденции губернатора американского штата Пенсильвания
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Полиция задержала мужчину по делу о предполагаемом поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Шапиро ранее сообщил о поджоге своей резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен.
"Тридцативосьмилетний мужчина был задержан в связи с поджогом дома губернатора Пенсильвании", - говорится в материале телеканала.
Комиссар полиции штата, полковник Кристофер Пэрис в ходе пресс-конференции в воскресенье заявил, что задержанным является Коди Балмер из города Гаррисберг. Ему могут предъявить обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах, нападении на группу лиц при отягчающих обстоятельствах.
Сам губернатор заявил на пресс-конференции, что подозреваемый, предположительно, перелез через забор, окружающий резиденцию, после чего устроил пожар. Атака, по его словам, была "целенаправленной", однако мотив подозреваемого пока неизвестен.
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