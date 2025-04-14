https://ria.ru/20250414/sputnik-2011069075.html

В НТИ сообщили об успешном испытании наземной станции для нового спутника

В НТИ сообщили об успешном испытании наземной станции для нового спутника - РИА Новости, 14.04.2025

В НТИ сообщили об успешном испытании наземной станции для нового спутника

Испытания наземной станции приема и передачи информации для нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) прошли успешно, подтвердив... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T04:27:00+03:00

2025-04-14T04:27:00+03:00

2025-04-14T04:27:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

ркк "энергия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152829/29/1528292987_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_68a80706f534177be063d79622ed60e2.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испытания наземной станции приема и передачи информации для нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) прошли успешно, подтвердив готовность стационарной антенной системы к интеграции в перспективные космические системы, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Продолжается работа по созданию оптико-электронного космического аппарата дистанционного зондирования Земли для обеспечения сверхвысокодетальной съемки земной поверхности в видимом диапазоне с пространственным разрешением 0,5 метра. "Опытный образец приемо-передающей земной станции и динамический макет космического аппарата успешно прошли испытания. Подтверждены соответствия образцов заданным характеристикам и готовность их интеграции в космическую систему ДЗЗ. Наземная приемо-передающая станция – значимый компонент космической инфраструктуры, участвующий в обработке, оцифровке информации для создания цифровых карт, аэрофотоснимков высокого разрешения. Станция обеспечивает доступ к информации для научных исследований", - сказал гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев. По его словам, опытный образец приемо-передающей земной станции создаст надежное и эффективное взаимодействие с космическим аппаратом. "Этот проект в целом откроет новые перспективы для отраслей национальной экономики, выведет на новую ступень развития информационные технологии. Полученные результаты позволят укрепить национальную космическую инфраструктуру и расширить коммерческие сервисы, включая мониторинг окружающей среды, навигацию, геопространственную аналитику, картографию", - отметили в НТИ. Ранее динамический макет нового космического аппарата проходил испытания в ПАО РКК "Энергия". Запуск космического аппарата ДЗЗ запланирован на 2027 год. Проект стартовал в декабре 2023 года при финансовой поддержке фонда НТИ. Полная стоимость составляет около трех миллиардов рублей. Испытания проходят в рамках проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы".

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html

https://ria.ru/20250412/sputnik-2010943149.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, ркк "энергия"