https://ria.ru/20250414/sputnik-2011069075.html
В НТИ сообщили об успешном испытании наземной станции для нового спутника
В НТИ сообщили об успешном испытании наземной станции для нового спутника - РИА Новости, 14.04.2025
В НТИ сообщили об успешном испытании наземной станции для нового спутника
Испытания наземной станции приема и передачи информации для нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) прошли успешно, подтвердив... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:27:00+03:00
2025-04-14T04:27:00+03:00
2025-04-14T04:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испытания наземной станции приема и передачи информации для нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) прошли успешно, подтвердив готовность стационарной антенной системы к интеграции в перспективные космические системы, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Продолжается работа по созданию оптико-электронного космического аппарата дистанционного зондирования Земли для обеспечения сверхвысокодетальной съемки земной поверхности в видимом диапазоне с пространственным разрешением 0,5 метра. "Опытный образец приемо-передающей земной станции и динамический макет космического аппарата успешно прошли испытания. Подтверждены соответствия образцов заданным характеристикам и готовность их интеграции в космическую систему ДЗЗ. Наземная приемо-передающая станция – значимый компонент космической инфраструктуры, участвующий в обработке, оцифровке информации для создания цифровых карт, аэрофотоснимков высокого разрешения. Станция обеспечивает доступ к информации для научных исследований", - сказал гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев. По его словам, опытный образец приемо-передающей земной станции создаст надежное и эффективное взаимодействие с космическим аппаратом. "Этот проект в целом откроет новые перспективы для отраслей национальной экономики, выведет на новую ступень развития информационные технологии. Полученные результаты позволят укрепить национальную космическую инфраструктуру и расширить коммерческие сервисы, включая мониторинг окружающей среды, навигацию, геопространственную аналитику, картографию", - отметили в НТИ. Ранее динамический макет нового космического аппарата проходил испытания в ПАО РКК "Энергия". Запуск космического аппарата ДЗЗ запланирован на 2027 год. Проект стартовал в декабре 2023 года при финансовой поддержке фонда НТИ. Полная стоимость составляет около трех миллиардов рублей. Испытания проходят в рамках проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы".
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html
https://ria.ru/20250412/sputnik-2010943149.html
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В НТИ сообщили об успешном испытании наземной станции для нового спутника
НТИ: наземная станция для нового спутника ДЗЗ успешно прошла испытания
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испытания наземной станции приема и передачи информации для нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) прошли успешно, подтвердив готовность стационарной антенной системы к интеграции в перспективные космические системы, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).
Продолжается работа по созданию оптико-электронного космического аппарата дистанционного зондирования Земли
для обеспечения сверхвысокодетальной съемки земной поверхности в видимом диапазоне с пространственным разрешением 0,5 метра.
"Опытный образец приемо-передающей земной станции и динамический макет космического аппарата успешно прошли испытания. Подтверждены соответствия образцов заданным характеристикам и готовность их интеграции в космическую систему ДЗЗ. Наземная приемо-передающая станция – значимый компонент космической инфраструктуры, участвующий в обработке, оцифровке информации для создания цифровых карт, аэрофотоснимков высокого разрешения. Станция обеспечивает доступ к информации для научных исследований", - сказал гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев.
По его словам, опытный образец приемо-передающей земной станции создаст надежное и эффективное взаимодействие с космическим аппаратом.
"Этот проект в целом откроет новые перспективы для отраслей национальной экономики, выведет на новую ступень развития информационные технологии. Полученные результаты позволят укрепить национальную космическую инфраструктуру и расширить коммерческие сервисы, включая мониторинг окружающей среды, навигацию, геопространственную аналитику, картографию", - отметили в НТИ.
Ранее динамический макет нового космического аппарата проходил испытания в ПАО РКК
"Энергия". Запуск космического аппарата ДЗЗ запланирован на 2027 год.
Проект стартовал в декабре 2023 года при финансовой поддержке фонда НТИ. Полная стоимость составляет около трех миллиардов рублей. Испытания проходят в рамках проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы".