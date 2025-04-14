https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html

Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР

Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.04.2025

Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:04:00+03:00

2025-04-14T05:04:00+03:00

2025-04-14T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208515_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d61ca3eb9424a44bb990043014daeaab.jpg

ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. Как уточнили в военном ведомстве, скопление пехоты ВСУ на укреплённых позициях было обнаружено разведкой. Получив задачу по поддержке российских штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развёртывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора, расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.

https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066223.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"