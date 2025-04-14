https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.04.2025
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:04:00+03:00
2025-04-14T05:04:00+03:00
2025-04-14T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208515_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d61ca3eb9424a44bb990043014daeaab.jpg
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. Как уточнили в военном ведомстве, скопление пехоты ВСУ на укреплённых позициях было обнаружено разведкой. Получив задачу по поддержке российских штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развёртывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора, расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208515_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_b13855407ac422cda20a131a28e68fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Минобороны: расчет "Солнцепека" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1
А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ
поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ
.
Как уточнили в военном ведомстве, скопление пехоты ВСУ на укреплённых позициях было обнаружено разведкой. Получив задачу по поддержке российских штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развёртывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора, расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.