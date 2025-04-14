Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.04.2025
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:04:00+03:00
2025-04-14T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208515_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d61ca3eb9424a44bb990043014daeaab.jpg
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. Как уточнили в военном ведомстве, скопление пехоты ВСУ на укреплённых позициях было обнаружено разведкой. Получив задачу по поддержке российских штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развёртывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора, расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208515_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_b13855407ac422cda20a131a28e68fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
Расчет "Солнцепека" группы "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР

Минобороны: расчет "Солнцепека" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударил по скоплению пехоты ВСУ, поддержав огнем российских штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, скопление пехоты ВСУ на укреплённых позициях было обнаружено разведкой. Получив задачу по поддержке российских штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развёртывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора, расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области
03:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала