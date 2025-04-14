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Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 14.04.2025
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:13:00+03:00
2025-04-14T17:13:00+03:00
2025-04-14T17:13:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании с членами Правительства
Путин на совещании с членами Правительства
2025-04-14T17:13
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PT95M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2025-04-14T17:13
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PT95M42S
Совещание Путина с членами правительства. Трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.