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FT: производитель Storm Shadow году может удвоить выпуск продукции - РИА Новости, 14.04.2025
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11:09 14.04.2025 (обновлено: 11:10 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/smi-2011104921.html
FT: производитель Storm Shadow году может удвоить выпуск продукции
FT: производитель Storm Shadow году может удвоить выпуск продукции - РИА Новости, 14.04.2025
FT: производитель Storm Shadow году может удвоить выпуск продукции
Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA, наиболее известный производством дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp, в 2025 году может... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:09:00+03:00
2025-04-14T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA, наиболее известный производством дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp, в 2025 году может удвоить выпуск продукции на фоне высокого спроса, однако сталкивается с трудностями в попытке расширить производство, пишет газета Financial Times. "Производитель ракет Storm Shadow, или Scalp увеличил производство, но неэффективность препятствует усилиям по расширению", - пишет издание. Как сообщается в статье, MBDA в течение последних трех лет вкладывала значительные средства в новое оборудование и нанимала сотни рабочих для ускорения производства на фоне высокого спроса, который подтолкнул заказы к рекордным показателям. По данным издания, поступающие заказы достигли суммы в 37 миллиардов евро, а на их выполнение при нынешних темпах потребуется около семи лет. При этом, как пишет Financial Times, компания столкнулась с сильным давлением со стороны французских военных, требующих быстрее поставлять свои дальнобойные ракеты Aster, а также испытывала трудности с расходами на расширение и растянутыми цепочками поставок. Также MBDA столкнулась с неэффективностью, которая не имела значения в мирное время, однако в настоящее время создает определенные помехи. Как заявил изданию генеральный директор компании Эрик Беранже, компании нужно больше сделать, чтобы адаптироваться к экономике военного времени, в условиях которой скорость и объемы впервые за десятилетия имеют решающее значение. "Нам нужно быть намного более промышленными, так сказать, чтобы справиться с проблемами (наращивания производства - ред.)", - заявил он. По мнению Беранже, MBDA могла бы избежать многих проблем, если бы была обычной компанией. Однако, по данным осведомленных источников, предложение, выдвинутое в прошлом году Беранже об упрощении производственной зоны, было отклонено Францией, которая, в частности, увидела в реорганизации угрозу своему лидерству в группе. Предложение также не получило поддержку Британии. При этом обе страны указали на то, что от него выиграет только Италия. Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241128/frantsiya-1986124253.html
https://ria.ru/20250414/germaniya-2011090053.html
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россия, франция, великобритания, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
FT: производитель Storm Shadow году может удвоить выпуск продукции

FT: у производителя Storm Shadow появились проблемы с расширением производства

CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA, наиболее известный производством дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp, в 2025 году может удвоить выпуск продукции на фоне высокого спроса, однако сталкивается с трудностями в попытке расширить производство, пишет газета Financial Times.
"Производитель ракет Storm Shadow, или Scalp увеличил производство, но неэффективность препятствует усилиям по расширению", - пишет издание.
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Как сообщается в статье, MBDA в течение последних трех лет вкладывала значительные средства в новое оборудование и нанимала сотни рабочих для ускорения производства на фоне высокого спроса, который подтолкнул заказы к рекордным показателям. По данным издания, поступающие заказы достигли суммы в 37 миллиардов евро, а на их выполнение при нынешних темпах потребуется около семи лет.
При этом, как пишет Financial Times, компания столкнулась с сильным давлением со стороны французских военных, требующих быстрее поставлять свои дальнобойные ракеты Aster, а также испытывала трудности с расходами на расширение и растянутыми цепочками поставок. Также MBDA столкнулась с неэффективностью, которая не имела значения в мирное время, однако в настоящее время создает определенные помехи.
Как заявил изданию генеральный директор компании Эрик Беранже, компании нужно больше сделать, чтобы адаптироваться к экономике военного времени, в условиях которой скорость и объемы впервые за десятилетия имеют решающее значение.
"Нам нужно быть намного более промышленными, так сказать, чтобы справиться с проблемами (наращивания производства - ред.)", - заявил он.
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По мнению Беранже, MBDA могла бы избежать многих проблем, если бы была обычной компанией. Однако, по данным осведомленных источников, предложение, выдвинутое в прошлом году Беранже об упрощении производственной зоны, было отклонено Францией, которая, в частности, увидела в реорганизации угрозу своему лидерству в группе. Предложение также не получило поддержку Британии. При этом обе страны указали на то, что от него выиграет только Италия.
Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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