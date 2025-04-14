https://ria.ru/20250414/slutskiy-2011193546.html

Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган

Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган - РИА Новости, 14.04.2025

Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган

Места компактного проживания цыган в России не должны быть "государством в государстве", им следует находиться под пристальным вниманием полиции, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:15:00+03:00

2025-04-14T17:15:00+03:00

2025-04-14T17:15:00+03:00

происшествия

рязанская область

россия

сасово

леонид слуцкий (политик)

александр бастрыкин

лдпр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Места компактного проживания цыган в России не должны быть "государством в государстве", им следует находиться под пристальным вниманием полиции, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке, организованной после публикации видео избиения тремя подростками школьницы в Рязанской области. Отмечается, что в интернете опубликована видеозапись, на которой в городе Сасово Рязанской области трое юношей избили школьницу на улице и принудили ее просить прощения, стоя на коленях. Как уточнило в своем Telegram-канале УМВД по Рязанской области, личности несовершеннолетних участников конфликта установлены. Причина, предварительно, бытовая. "Уже зашкаливает количество сообщений о насилии со стороны детей инородцев и мигрантов над их русскими сверстниками. На этот раз очередной вопиющий инцидент произошёл в городе Сасово Рязанской области. Там трое подростков – цыган – цинично глумились над русской девочкой. ЛДПР давно уже добивается, чтобы цыганские анклавы в России не были "государством в государстве". Они должны находиться под пристальным вниманием полиции. Более того, малолетних преступников-инородцев, а также их семьи следует поставить на учёт и не позволять им безнаказанно избегать ответственности", - сказал он. Парламентарий отметил, что такое поведение "опостылело всем". "ЛДПР считает: русский человек на своей земле не должен терпеть рядом с собой чуждые этнические сообщества, которые торгуют наркотиками и держат в страхе местное население", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20250328/soobschenija-2007935656.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1980009198.html

рязанская область

россия

сасово

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происшествия, рязанская область, россия, сасово, леонид слуцкий (политик), александр бастрыкин, лдпр