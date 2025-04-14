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Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган - РИА Новости, 14.04.2025
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17:15 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/slutskiy-2011193546.html
Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган
Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган - РИА Новости, 14.04.2025
Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган
Места компактного проживания цыган в России не должны быть "государством в государстве", им следует находиться под пристальным вниманием полиции, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:15:00+03:00
2025-04-14T17:15:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
сасово
леонид слуцкий (политик)
александр бастрыкин
лдпр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Места компактного проживания цыган в России не должны быть "государством в государстве", им следует находиться под пристальным вниманием полиции, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке, организованной после публикации видео избиения тремя подростками школьницы в Рязанской области. Отмечается, что в интернете опубликована видеозапись, на которой в городе Сасово Рязанской области трое юношей избили школьницу на улице и принудили ее просить прощения, стоя на коленях. Как уточнило в своем Telegram-канале УМВД по Рязанской области, личности несовершеннолетних участников конфликта установлены. Причина, предварительно, бытовая. "Уже зашкаливает количество сообщений о насилии со стороны детей инородцев и мигрантов над их русскими сверстниками. На этот раз очередной вопиющий инцидент произошёл в городе Сасово Рязанской области. Там трое подростков – цыган – цинично глумились над русской девочкой. ЛДПР давно уже добивается, чтобы цыганские анклавы в России не были "государством в государстве". Они должны находиться под пристальным вниманием полиции. Более того, малолетних преступников-инородцев, а также их семьи следует поставить на учёт и не позволять им безнаказанно избегать ответственности", - сказал он. Парламентарий отметил, что такое поведение "опостылело всем". "ЛДПР считает: русский человек на своей земле не должен терпеть рядом с собой чуждые этнические сообщества, которые торгуют наркотиками и держат в страхе местное население", - заключил он.
https://realty.ria.ru/20250328/soobschenija-2007935656.html
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происшествия, рязанская область, россия, сасово, леонид слуцкий (политик), александр бастрыкин, лдпр
Происшествия, Рязанская область, Россия, Сасово, Леонид Слуцкий (политик), Александр Бастрыкин, ЛДПР
Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган

Слуцкий: полиция должна пристально следить за местами проживания цыган

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЦыганка
Цыганка - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Места компактного проживания цыган в России не должны быть "государством в государстве", им следует находиться под пристальным вниманием полиции, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке, организованной после публикации видео избиения тремя подростками школьницы в Рязанской области. Отмечается, что в интернете опубликована видеозапись, на которой в городе Сасово Рязанской области трое юношей избили школьницу на улице и принудили ее просить прощения, стоя на коленях. Как уточнило в своем Telegram-канале УМВД по Рязанской области, личности несовершеннолетних участников конфликта установлены. Причина, предварительно, бытовая.
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"Уже зашкаливает количество сообщений о насилии со стороны детей инородцев и мигрантов над их русскими сверстниками. На этот раз очередной вопиющий инцидент произошёл в городе Сасово Рязанской области. Там трое подростков – цыган – цинично глумились над русской девочкой. ЛДПР давно уже добивается, чтобы цыганские анклавы в России не были "государством в государстве". Они должны находиться под пристальным вниманием полиции. Более того, малолетних преступников-инородцев, а также их семьи следует поставить на учёт и не позволять им безнаказанно избегать ответственности", - сказал он.
Парламентарий отметил, что такое поведение "опостылело всем".
"ЛДПР считает: русский человек на своей земле не должен терпеть рядом с собой чуждые этнические сообщества, которые торгуют наркотиками и держат в страхе местное население", - заключил он.
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