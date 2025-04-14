Слуцкий призвал взять под тщательный контроль места проживания цыган
Слуцкий: полиция должна пристально следить за местами проживания цыган
Цыганка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Места компактного проживания цыган в России не должны быть "государством в государстве", им следует находиться под пристальным вниманием полиции, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке, организованной после публикации видео избиения тремя подростками школьницы в Рязанской области. Отмечается, что в интернете опубликована видеозапись, на которой в городе Сасово Рязанской области трое юношей избили школьницу на улице и принудили ее просить прощения, стоя на коленях. Как уточнило в своем Telegram-канале УМВД по Рязанской области, личности несовершеннолетних участников конфликта установлены. Причина, предварительно, бытовая.
"Уже зашкаливает количество сообщений о насилии со стороны детей инородцев и мигрантов над их русскими сверстниками. На этот раз очередной вопиющий инцидент произошёл в городе Сасово Рязанской области. Там трое подростков – цыган – цинично глумились над русской девочкой. ЛДПР давно уже добивается, чтобы цыганские анклавы в России не были "государством в государстве". Они должны находиться под пристальным вниманием полиции. Более того, малолетних преступников-инородцев, а также их семьи следует поставить на учёт и не позволять им безнаказанно избегать ответственности", - сказал он.
Парламентарий отметил, что такое поведение "опостылело всем".
"ЛДПР считает: русский человек на своей земле не должен терпеть рядом с собой чуждые этнические сообщества, которые торгуют наркотиками и держат в страхе местное население", - заключил он.
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