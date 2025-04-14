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Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру - РИА Новости, 14.04.2025
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13:01 14.04.2025 (обновлено: 13:06 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/slutskiy-2011135812.html
Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру
Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру - РИА Новости, 14.04.2025
Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру
Главное препятствие для мира в вопросе украинского конфликта - Владимир Зеленский, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:01:00+03:00
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киев
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главное препятствие для мира в вопросе украинского конфликта - Владимир Зеленский, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Главное препятствие для мира - Зеленский. Совершенно очевидно намерение укрорежима создать или использовать любой повод для срыва переговоров по украинскому урегулированию. От ежедневного нарушения Киевом соглашения об отказе от ударов по объектам энергоструктуры, до попыток провокаций в духе Бучи-2", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению депутата, цель у Зеленского одна – продолжить войну, чтобы "сохранить свою власть, отодвинув выборы, чреватые для него уходом в политическое небытие".
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киев, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире
Киев, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, В мире
Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру

Слуцкий: Зеленский является главным препятствием к достижению мира

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главное препятствие для мира в вопросе украинского конфликта - Владимир Зеленский, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Главное препятствие для мира - Зеленский. Совершенно очевидно намерение укрорежима создать или использовать любой повод для срыва переговоров по украинскому урегулированию. От ежедневного нарушения Киевом соглашения об отказе от ударов по объектам энергоструктуры, до попыток провокаций в духе Бучи-2", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, цель у Зеленского одна – продолжить войну, чтобы "сохранить свою власть, отодвинув выборы, чреватые для него уходом в политическое небытие".
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КиевВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВ мире
 
 
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