https://ria.ru/20250414/slutskiy-2011135812.html

Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру

Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру - РИА Новости, 14.04.2025

Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру

Главное препятствие для мира в вопросе украинского конфликта - Владимир Зеленский, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:01:00+03:00

2025-04-14T13:01:00+03:00

2025-04-14T13:06:00+03:00

киев

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главное препятствие для мира в вопросе украинского конфликта - Владимир Зеленский, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Главное препятствие для мира - Зеленский. Совершенно очевидно намерение укрорежима создать или использовать любой повод для срыва переговоров по украинскому урегулированию. От ежедневного нарушения Киевом соглашения об отказе от ударов по объектам энергоструктуры, до попыток провокаций в духе Бучи-2", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению депутата, цель у Зеленского одна – продолжить войну, чтобы "сохранить свою власть, отодвинув выборы, чреватые для него уходом в политическое небытие".

https://ria.ru/20250414/pushkov-2011114864.html

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киев, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире