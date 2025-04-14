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Слуцкий высказался о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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16:04 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/slutskij-2011180607.html
Слуцкий высказался о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Украине
Слуцкий высказался о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Слуцкий высказался о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Украине
Идея поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца провоцирует эскалацию и рост... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:04:00+03:00
2025-04-14T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Идея поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца провоцирует эскалацию и рост рисков глобального противостояния, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию". "Попытки наладить поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет со стороны ФРГ не имеют ничего общего с урегулированием украинского кризиса. Не говоря о том, что такие шаги провоцируют эскалацию и, как следствие, рост рисков глобального противостояния. Мерц становится прямым сообщником Зеленского в военных преступлениях против мирных граждан", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. При этом, по мнению депутата, остаётся вопрос в том, будет ли поддержана риторика Мерца его союзниками по "формируемой правящей коалиции в лице СДПГ и того же Шольца, который на посту Канцлера ФРГ последовательно блокировал подобные инициативы".
https://ria.ru/20250414/germaniya-2011169881.html
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в мире, цены на нефть, германия, украина, россия, фридрих мерц, леонид слуцкий (политик), хдс/хсс, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Цены на нефть, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Леонид Слуцкий (политик), ХДС/ХСС, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Слуцкий высказался о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Украине

Слуцкий: идея Мерца отправить ракеты Taurus Украине провоцирует эскалацию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Идея поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца провоцирует эскалацию и рост рисков глобального противостояния, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".
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"Попытки наладить поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет со стороны ФРГ не имеют ничего общего с урегулированием украинского кризиса. Не говоря о том, что такие шаги провоцируют эскалацию и, как следствие, рост рисков глобального противостояния. Мерц становится прямым сообщником Зеленского в военных преступлениях против мирных граждан", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
При этом, по мнению депутата, остаётся вопрос в том, будет ли поддержана риторика Мерца его союзниками по "формируемой правящей коалиции в лице СДПГ и того же Шольца, который на посту Канцлера ФРГ последовательно блокировал подобные инициативы".
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В миреЦены на нефтьГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцЛеонид Слуцкий (политик)ХДС/ХССГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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