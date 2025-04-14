https://ria.ru/20250414/skoraya-2011137355.html
Прокуратура проверяет информацию о скорых, застрявших в грязи под Пермью
Прокуратура проверяет информацию о скорых, застрявших в грязи под Пермью - РИА Новости, 14.04.2025
Прокуратура проверяет информацию о скорых, застрявших в грязи под Пермью
Прокуратура начала проверки после появления информации о том, что машины скорой медпомощи застряли в грязи на дорогах в Краснокамском и Чайковском округах в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:08:00+03:00
2025-04-14T13:08:00+03:00
2025-04-14T13:14:00+03:00
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ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверки после появления информации о том, что машины скорой медпомощи застряли в грязи на дорогах в Краснокамском и Чайковском округах в Пермском крае, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее в местных пабликах в соцсетях были опубликованы посты о том, что под Краснокамском "скорая" застряла в грязи, пытаясь добраться к ветерану в деревню Шабуничи. Машину якобы вытаскивал трактор. В аналогичную ситуацию попал реанимобиль, в салоне которого находился полуторагодовалый ребенок, в деревне Русалевка в Чайковском округе. "Организованы проверки по информации, размещенной в сети Интернет, о ненадлежащем состоянии дорог в Краснокамском и Чайковском округах, негативно влияющем на доступность медицинской помощи", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит, насколько хорошо выполнялись требования законодательства о содержании улично-дорожной сети.
https://ria.ru/20250407/rebenok-2009888348.html
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происшествия, пермь, пермский край
Происшествия, Пермь, Пермский край
Прокуратура проверяет информацию о скорых, застрявших в грязи под Пермью
Пермская прокуратура: информация о застрявших машинах скорой помощи проверяется
ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверки после появления информации о том, что машины скорой медпомощи застряли в грязи на дорогах в Краснокамском и Чайковском округах в Пермском крае, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее в местных пабликах в соцсетях были опубликованы посты о том, что под Краснокамском "скорая" застряла в грязи, пытаясь добраться к ветерану в деревню Шабуничи. Машину якобы вытаскивал трактор. В аналогичную ситуацию попал реанимобиль, в салоне которого находился полуторагодовалый ребенок, в деревне Русалевка в Чайковском округе.
"Организованы проверки по информации, размещенной в сети Интернет, о ненадлежащем состоянии дорог в Краснокамском и Чайковском округах, негативно влияющем на доступность медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит, насколько хорошо выполнялись требования законодательства о содержании улично-дорожной сети.