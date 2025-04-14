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Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления
Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления - РИА Новости, 14.04.2025
Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления
Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:36:00+03:00
2025-04-14T14:36:00+03:00
2025-04-14T15:09:00+03:00
украина
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок ещё до ее вступления в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
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украина, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления
Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в общий рынок до ее вступления в ЕС