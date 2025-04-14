https://ria.ru/20250414/siyyarto-2011161465.html

Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления

Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления - РИА Новости, 14.04.2025

Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления

Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:36:00+03:00

2025-04-14T14:36:00+03:00

2025-04-14T15:09:00+03:00

украина

петер сийярто

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еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок ещё до ее вступления в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011161340.html

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украина, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, в мире