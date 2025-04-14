https://ria.ru/20250414/siriya-2011220052.html

Посол Сирии в Москве опроверг сообщения о запросе убежища в России

Посол Сирии в Москве опроверг сообщения о запросе убежища в России - РИА Новости, 14.04.2025

Посол Сирии в Москве опроверг сообщения о запросе убежища в России

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари опроверг РИА Новости сообщения о его якобы запросе об убежище в России. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:54:00+03:00

2025-04-14T18:54:00+03:00

2025-04-14T19:27:00+03:00

россия

сирия

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башар джаафари

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БЕЙРУТ, 14 апр — РИА Новости. Посол Сирии в Москве Башар Джаафари опроверг РИА Новости сообщения о его якобы запросе об убежище в России."Нет, эта новость абсолютна не верна. Я удивлен, откуда появилось подобное сообщение", — отметил он в телефонном разговоре, отвечая на вопрос, действительно ли было обращение с его стороны к российским властям с просьбой о предоставлении убежища.Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.В начале марта в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.Также боестолкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой сирийской власти произошли и на юге страны, в провинции Деръа. В то время как в соседней провинции Сувейда, где преимущественно проживает друзское население, на улицы вышли активисты с призывами сменить власти.

https://ria.ru/20250330/siriya-2008189938.html

https://ria.ru/20250414/siriya-2011194142.html

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россия, сирия, москва, башар джаафари