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ЕС не видит всех необходимых шагов Сирии для отмены санкций, заявила Каллас - РИА Новости, 14.04.2025
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17:09 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/siriya-2011194142.html
ЕС не видит всех необходимых шагов Сирии для отмены санкций, заявила Каллас
ЕС не видит всех необходимых шагов Сирии для отмены санкций, заявила Каллас - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС не видит всех необходимых шагов Сирии для отмены санкций, заявила Каллас
Европейский союз пока не видит всех необходимых шагов со стороны новых сирийских властей, которые позволили бы дальнейшее смягчение санкций, но продолжит... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:09:00+03:00
2025-04-14T17:09:00+03:00
в мире
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дамаск (город)
кайя каллас
башар асад
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Европейский союз пока не видит всех необходимых шагов со стороны новых сирийских властей, которые позволили бы дальнейшее смягчение санкций, но продолжит оценивать ситуацию в этой области, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "У нас была насыщенная дискуссия по Сирии, в частности, по вопросу продолжения смягчения санкций… Мы не наблюдаем ряда шагов со стороны новых властей, будущее Сирии по-прежнему хрупкое, но надежда есть. Мы договорились оценить процесс снятия санкций", - сказала Каллас на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания совета глав МИД Евросоюза. Трансляция ее выступления велась на сайте ЕК. По словам Каллас, будущие шаги по снятию санкций будут предлагаться при выполнении новыми властями в Дамаске ряда условий. При этом ЕС планирует подготовить "технические детали", касающиеся требований для отмены европейских ограничительных мер. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
https://ria.ru/20250119/siriya-1994510438.html
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в мире, сирия, люксембург (округ), дамаск (город), кайя каллас, башар асад, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сирия, Люксембург (округ), Дамаск (город), Кайя Каллас, Башар Асад, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС не видит всех необходимых шагов Сирии для отмены санкций, заявила Каллас

Глава дипломатии ЕС Каллас: будущее Сирии по-прежнему хрупкое, но надежда есть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Европейский союз пока не видит всех необходимых шагов со стороны новых сирийских властей, которые позволили бы дальнейшее смягчение санкций, но продолжит оценивать ситуацию в этой области, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«
"У нас была насыщенная дискуссия по Сирии, в частности, по вопросу продолжения смягчения санкций… Мы не наблюдаем ряда шагов со стороны новых властей, будущее Сирии по-прежнему хрупкое, но надежда есть. Мы договорились оценить процесс снятия санкций", - сказала Каллас на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания совета глав МИД Евросоюза. Трансляция ее выступления велась на сайте ЕК.
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По словам Каллас, будущие шаги по снятию санкций будут предлагаться при выполнении новыми властями в Дамаске ряда условий. При этом ЕС планирует подготовить "технические детали", касающиеся требований для отмены европейских ограничительных мер.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
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В миреСирияЛюксембург (округ)Дамаск (город)Кайя КалласБашар АсадЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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