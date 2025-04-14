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Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:29 14.04.2025 (обновлено: 13:35 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/simvol-2011144526.html
Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус
Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус - РИА Новости, 14.04.2025
Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии подняли на Эльбрус, высочайшую точку Европы, символ "Эстафеты Победы", которая проходит... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:29:00+03:00
2025-04-14T13:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
эльбрус
европа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
содружество
80-летие победы в великой отечественной войне
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии подняли на Эльбрус, высочайшую точку Европы, символ "Эстафеты Победы", которая проходит вдоль границ стран СНГ, сообщает пресс-служба управления. Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ стран СНГ приурочена к 80-летию Победы. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. "Символ "Эстафеты Победы" побывал на высочайшей точке Европы – на вершине горы Эльбрус. Его доставили в Приэльбрусье, на конечную станцию канатной дороги курорта "Эльбрус" - "Гара-Баши", откуда высокогорная эстафетная группа сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии совершила восхождение и подняла на вершину горы Эльбрус эстафетный символ, знамя части и флаг ФСБ России", - говорится в сообщении. Эстафета стартовала 2 февраля одновременно из двух городов - Бреста и Мурманска. Она и пройдет через всю Россию вдоль ее границ с южной и с северной стороны, через внешние границы стран СНГ. Ее путь составит более 65 тысяч километров, акция завершится 28 мая в День пограничника на Поклонной горе в Москве.
https://ria.ru/20250414/relikvii-2011141040.html
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россия, эльбрус, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, содружество , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Эльбрус, Европа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Содружество , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус

Символ "Эстафеты Победы" и флаг ФСБ подняли на Эльбрус

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСимвол "Эстафеты Победы"
Символ Эстафеты Победы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Символ "Эстафеты Победы". Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии подняли на Эльбрус, высочайшую точку Европы, символ "Эстафеты Победы", которая проходит вдоль границ стран СНГ, сообщает пресс-служба управления.
Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ стран СНГ приурочена к 80-летию Победы. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества.
Музей Победы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки
13:13
"Символ "Эстафеты Победы" побывал на высочайшей точке Европы – на вершине горы Эльбрус. Его доставили в Приэльбрусье, на конечную станцию канатной дороги курорта "Эльбрус" - "Гара-Баши", откуда высокогорная эстафетная группа сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии совершила восхождение и подняла на вершину горы Эльбрус эстафетный символ, знамя части и флаг ФСБ России", - говорится в сообщении.
Эстафета стартовала 2 февраля одновременно из двух городов - Бреста и Мурманска. Она и пройдет через всю Россию вдоль ее границ с южной и с северной стороны, через внешние границы стран СНГ. Ее путь составит более 65 тысяч километров, акция завершится 28 мая в День пограничника на Поклонной горе в Москве.
Российские дипломаты вручили проживающим в Абхазии ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы
27 февраля, 17:44
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЭльбрусЕвропаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГСодружество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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