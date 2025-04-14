https://ria.ru/20250414/simvol-2011144526.html

Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус

Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус - РИА Новости, 14.04.2025

Символ "Эстафеты Победы" подняли на Эльбрус

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии подняли на Эльбрус, высочайшую точку Европы, символ "Эстафеты Победы", которая проходит... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:29:00+03:00

2025-04-14T13:29:00+03:00

2025-04-14T13:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

эльбрус

европа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

содружество

80-летие победы в великой отечественной войне

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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии подняли на Эльбрус, высочайшую точку Европы, символ "Эстафеты Победы", которая проходит вдоль границ стран СНГ, сообщает пресс-служба управления. Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ стран СНГ приурочена к 80-летию Победы. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. "Символ "Эстафеты Победы" побывал на высочайшей точке Европы – на вершине горы Эльбрус. Его доставили в Приэльбрусье, на конечную станцию канатной дороги курорта "Эльбрус" - "Гара-Баши", откуда высокогорная эстафетная группа сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии совершила восхождение и подняла на вершину горы Эльбрус эстафетный символ, знамя части и флаг ФСБ России", - говорится в сообщении. Эстафета стартовала 2 февраля одновременно из двух городов - Бреста и Мурманска. Она и пройдет через всю Россию вдоль ее границ с южной и с северной стороны, через внешние границы стран СНГ. Ее путь составит более 65 тысяч километров, акция завершится 28 мая в День пограничника на Поклонной горе в Москве.

https://ria.ru/20250414/relikvii-2011141040.html

https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html

россия

эльбрус

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, эльбрус, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, содружество , 80-летие победы в великой отечественной войне