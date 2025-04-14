https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html

Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно

Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно - РИА Новости, 14.04.2025

Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно

Народы республик Советского Союза жили дружно, а после развала СССР начались межнациональные конфликты, которые Россия умела предотвращать, заявила главный... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T01:28:00+03:00

2025-04-14T01:28:00+03:00

2025-04-14T11:01:00+03:00

ссср

россия

грузия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:81:3135:1844_1920x0_80_0_0_9d1e3bdd3affaf70e354fb69cfc240b5.jpg

ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Народы республик Советского Союза жили дружно, а после развала СССР начались межнациональные конфликты, которые Россия умела предотвращать, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."А как дружно жили-то все при русских. Дружно же жили, круто жили. Не успел Советский Союз развалиться, что началось? Карабахский конфликт, осетино-ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия-матушка всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось", — сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html

ссср

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, грузия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)