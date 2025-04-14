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Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно - РИА Новости, 14.04.2025
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01:28 14.04.2025 (обновлено: 11:01 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно - РИА Новости, 14.04.2025
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно
Народы республик Советского Союза жили дружно, а после развала СССР начались межнациональные конфликты, которые Россия умела предотвращать, заявила главный... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T01:28:00+03:00
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россия
грузия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Народы республик Советского Союза жили дружно, а после развала СССР начались межнациональные конфликты, которые Россия умела предотвращать, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."А как дружно жили-то все при русских. Дружно же жили, круто жили. Не успел Советский Союз развалиться, что началось? Карабахский конфликт, осетино-ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия-матушка всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось", — сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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ссср, россия, грузия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
СССР, Россия, Грузия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно

Симоньян: Россия при СССР предотвращала межнациональные конфликты

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Народы республик Советского Союза жили дружно, а после развала СССР начались межнациональные конфликты, которые Россия умела предотвращать, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"А как дружно жили-то все при русских. Дружно же жили, круто жили. Не успел Советский Союз развалиться, что началось? Карабахский конфликт, осетино-ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия-матушка всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось", — сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Вчера, 23:11
 
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