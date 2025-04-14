https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно - РИА Новости, 14.04.2025
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно
Народы республик Советского Союза жили дружно, а после развала СССР начались межнациональные конфликты, которые Россия умела предотвращать, заявила главный... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T01:28:00+03:00
2025-04-14T01:28:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Народы республик Советского Союза жили дружно, а после развала СССР начались межнациональные конфликты, которые Россия умела предотвращать, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."А как дружно жили-то все при русских. Дружно же жили, круто жили. Не успел Советский Союз развалиться, что началось? Карабахский конфликт, осетино-ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия-матушка всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось", — сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html
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ссср, россия, грузия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
СССР, Россия, Грузия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно
Симоньян: Россия при СССР предотвращала межнациональные конфликты