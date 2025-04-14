https://ria.ru/20250414/simonyan-2011059362.html

Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян

Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.04.2025

Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян

Британия не только поддержала циничную и жесточайшую резню в Тифлисе в 1795 году, когда было уничтожено практически все население, но и снабжала оружием,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:31:00+03:00

2025-04-14T00:31:00+03:00

2025-04-14T00:31:00+03:00

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

великобритания

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Британия не только поддержала циничную и жесточайшую резню в Тифлисе в 1795 году, когда было уничтожено практически все население, но и снабжала оружием, обучала и платила зарплаты персидским военным, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Когда в 1795 году, в конце XVIII века, такая страшная случилась резня в Тифлисе, где было вырезано практически все население, жесточайшим образом, циничным образом... А кто поддерживал в тот момент тех, кто резал грузин в Тифлисе? Резал и перерезал. Кто поддерживал? Британия поддерживала. Не просто поддерживала, как сейчас на Украине. Британия обеспечивала полностью оружием, Британия обучала, Британия платила зарплаты персидским военным, потому что Британия вела "большую игру" с нами... Что такое "большая игра"? Геополитическое соперничество за то, кто круче... в этих южных землях", - заявила Симоньян, уточнив, что этот циничный термин придумали британцы. Она напомнила, что христиан заставляли на мосту плевать в лик Богородицы, а над теми, кто отказывался, нечеловечески измывались. "Когда две тысячи молельщиков во время заутрени, вот так по очереди, прямо во время заутрени, подводили под топор и рубили им головы. После этого царь Ираклий на коленях, он подал прошение на коленях,... чтобы его взяли в Россию-матушку", - напомнила она.

https://ria.ru/20250413/britaniya-2011055816.html

украина

великобритания

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украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), великобритания