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Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.04.2025
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00:31 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/simonyan-2011059362.html
Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян
Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.04.2025
Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян
Британия не только поддержала циничную и жесточайшую резню в Тифлисе в 1795 году, когда было уничтожено практически все население, но и снабжала оружием,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:31:00+03:00
2025-04-14T00:31:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Британия не только поддержала циничную и жесточайшую резню в Тифлисе в 1795 году, когда было уничтожено практически все население, но и снабжала оружием, обучала и платила зарплаты персидским военным, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Когда в 1795 году, в конце XVIII века, такая страшная случилась резня в Тифлисе, где было вырезано практически все население, жесточайшим образом, циничным образом... А кто поддерживал в тот момент тех, кто резал грузин в Тифлисе? Резал и перерезал. Кто поддерживал? Британия поддерживала. Не просто поддерживала, как сейчас на Украине. Британия обеспечивала полностью оружием, Британия обучала, Британия платила зарплаты персидским военным, потому что Британия вела "большую игру" с нами... Что такое "большая игра"? Геополитическое соперничество за то, кто круче... в этих южных землях", - заявила Симоньян, уточнив, что этот циничный термин придумали британцы. Она напомнила, что христиан заставляли на мосту плевать в лик Богородицы, а над теми, кто отказывался, нечеловечески измывались. "Когда две тысячи молельщиков во время заутрени, вот так по очереди, прямо во время заутрени, подводили под топор и рубили им головы. После этого царь Ираклий на коленях, он подал прошение на коленях,... чтобы его взяли в Россию-матушку", - напомнила она.
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украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), великобритания
Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Великобритания
Британия поддерживала массовое убийство грузин в Тифлисе, заявила Симоньян

Симоньян: Британия поддержала массовое убийство грузин в Тифлисе в 1795 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлавный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Британия не только поддержала циничную и жесточайшую резню в Тифлисе в 1795 году, когда было уничтожено практически все население, но и снабжала оружием, обучала и платила зарплаты персидским военным, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Когда в 1795 году, в конце XVIII века, такая страшная случилась резня в Тифлисе, где было вырезано практически все население, жесточайшим образом, циничным образом... А кто поддерживал в тот момент тех, кто резал грузин в Тифлисе? Резал и перерезал. Кто поддерживал? Британия поддерживала. Не просто поддерживала, как сейчас на Украине. Британия обеспечивала полностью оружием, Британия обучала, Британия платила зарплаты персидским военным, потому что Британия вела "большую игру" с нами... Что такое "большая игра"? Геополитическое соперничество за то, кто круче... в этих южных землях", - заявила Симоньян, уточнив, что этот циничный термин придумали британцы.
Она напомнила, что христиан заставляли на мосту плевать в лик Богородицы, а над теми, кто отказывался, нечеловечески измывались.
"Когда две тысячи молельщиков во время заутрени, вот так по очереди, прямо во время заутрени, подводили под топор и рубили им головы. После этого царь Ираклий на коленях, он подал прошение на коленях,... чтобы его взяли в Россию-матушку", - напомнила она.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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