https://ria.ru/20250414/shreder-2011265281.html
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья - РИА Новости, 14.04.2025
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет оспаривать лишение привилегий, включая офиса в бундестаге, из-за состояния здоровья, сообщило в понедельник... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:57:00+03:00
2025-04-14T23:57:00+03:00
2025-04-14T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет оспаривать лишение привилегий, включая офиса в бундестаге, из-за состояния здоровья, сообщило в понедельник издание Table.Briefings. Десятого апреля федеральный административный суд в Лейпциге отклонил апелляцию Шрёдера на лишение его части привилегий, включая финансирование офиса в бундестаге. Это уже третий проигранный Шрёдером иск по данному вопросу, оспорить последнее решение можно только в конституционном суде. "Бывший канцлер Герхард Шрёдер отказывается от разбирательства в федеральном конституционном суде по поводу лишения его офиса. Секретарь экс-канцлера попросила адвоката Шрёдера, профессора Нагеля, воздержаться от продолжения разбирательства "по состоянию здоровья", - пишет Table.Briefings со ссылкой на электронное письмо. В феврале сообщалось о госпитализации Шрёдера на фоне ухудшения общего психофизического состояния.
https://ria.ru/20250222/shreder-2000998837.html
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в мире, германия, лейпциг, герхард шредер
В мире, Германия, Лейпциг, Герхард Шредер
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья
Экс-канцлер ФРГ Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья