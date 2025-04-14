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Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья - РИА Новости, 14.04.2025
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23:57 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/shreder-2011265281.html
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья - РИА Новости, 14.04.2025
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет оспаривать лишение привилегий, включая офиса в бундестаге, из-за состояния здоровья, сообщило в понедельник... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:57:00+03:00
2025-04-14T23:57:00+03:00
в мире
германия
лейпциг
герхард шредер
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет оспаривать лишение привилегий, включая офиса в бундестаге, из-за состояния здоровья, сообщило в понедельник издание Table.Briefings. Десятого апреля федеральный административный суд в Лейпциге отклонил апелляцию Шрёдера на лишение его части привилегий, включая финансирование офиса в бундестаге. Это уже третий проигранный Шрёдером иск по данному вопросу, оспорить последнее решение можно только в конституционном суде. "Бывший канцлер Герхард Шрёдер отказывается от разбирательства в федеральном конституционном суде по поводу лишения его офиса. Секретарь экс-канцлера попросила адвоката Шрёдера, профессора Нагеля, воздержаться от продолжения разбирательства "по состоянию здоровья", - пишет Table.Briefings со ссылкой на электронное письмо. В феврале сообщалось о госпитализации Шрёдера на фоне ухудшения общего психофизического состояния.
https://ria.ru/20250222/shreder-2000998837.html
https://ria.ru/20250204/1478554279.html
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в мире, германия, лейпциг, герхард шредер
В мире, Германия, Лейпциг, Герхард Шредер
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья

Экс-канцлер ФРГ Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет оспаривать лишение привилегий, включая офиса в бундестаге, из-за состояния здоровья, сообщило в понедельник издание Table.Briefings.
Десятого апреля федеральный административный суд в Лейпциге отклонил апелляцию Шрёдера на лишение его части привилегий, включая финансирование офиса в бундестаге. Это уже третий проигранный Шрёдером иск по данному вопросу, оспорить последнее решение можно только в конституционном суде.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Экс-глава Bild признал ошибки в освещении деятельности Шредера
22 февраля, 14:59
"Бывший канцлер Герхард Шрёдер отказывается от разбирательства в федеральном конституционном суде по поводу лишения его офиса. Секретарь экс-канцлера попросила адвоката Шрёдера, профессора Нагеля, воздержаться от продолжения разбирательства "по состоянию здоровья", - пишет Table.Briefings со ссылкой на электронное письмо.
В феврале сообщалось о госпитализации Шрёдера на фоне ухудшения общего психофизического состояния.
Герхард Шредер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Биография Герхарда Шредера
4 февраля, 15:43
 
В миреГерманияЛейпцигГерхард Шредер
 
 
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