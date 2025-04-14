https://ria.ru/20250414/shor-2011150660.html

Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии

Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии - РИА Новости, 14.04.2025

Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале заявил, что Кишинев покушается на автономный статус Гагаузии, лишая ее... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:59:00+03:00

2025-04-14T13:59:00+03:00

2025-04-14T15:15:00+03:00

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале заявил, что Кишинев покушается на автономный статус Гагаузии, лишая ее права влиять на назначение прокурора.Ранее в понедельник вице-спикер гагаузского парламента Георгий Лейчу заявил, что Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии без участия ее представителей."Режим покушается на автономный статус Гагаузии. Сначала — отказ главе автономии работать в правительстве. Потом — экономическая блокада, арест Евгении Гуцул, репрессии против пенсионеров и бюджетников. Теперь Кишинев наступает на автономность региона. В настоящее время Конституционный суд рассматривает вопрос законности нормы, по которой прокурор автономии назначается по предложению Народного собрания Гагаузии. Генпрокурор намерен лишить Народное собрание права предлагать кандидата в прокуроры. Ион Мунтяну обратился в Конституционный суд — мол, изучите, какую можно найти лазейку, чтобы признать норму неконституционной и самим назначать кого вздумается", — написал Шор.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

кишинев, в мире, илан шор, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул