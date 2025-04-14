Рейтинг@Mail.ru
Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 14.04.2025 (обновлено: 15:15 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/shor-2011150660.html
Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии
Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии - РИА Новости, 14.04.2025
Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии
Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале заявил, что Кишинев покушается на автономный статус Гагаузии, лишая ее... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:59:00+03:00
2025-04-14T15:15:00+03:00
кишинев
в мире
илан шор
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_e6fa3c62a42f63e5dc5a97c297764421.jpg
КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале заявил, что Кишинев покушается на автономный статус Гагаузии, лишая ее права влиять на назначение прокурора.Ранее в понедельник вице-спикер гагаузского парламента Георгий Лейчу заявил, что Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии без участия ее представителей."Режим покушается на автономный статус Гагаузии. Сначала — отказ главе автономии работать в правительстве. Потом — экономическая блокада, арест Евгении Гуцул, репрессии против пенсионеров и бюджетников. Теперь Кишинев наступает на автономность региона. В настоящее время Конституционный суд рассматривает вопрос законности нормы, по которой прокурор автономии назначается по предложению Народного собрания Гагаузии. Генпрокурор намерен лишить Народное собрание права предлагать кандидата в прокуроры. Ион Мунтяну обратился в Конституционный суд — мол, изучите, какую можно найти лазейку, чтобы признать норму неконституционной и самим назначать кого вздумается", — написал Шор.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html
https://ria.ru/20250413/mid-2010964087.html
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_8d0d9a3aeea896d7298851ff3c73bb86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кишинев, в мире, илан шор, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Кишинев, В мире, Илан Шор, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии

Шор: Кишинев покушается на статус Гагаузии, запретив назначать прокурора

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале заявил, что Кишинев покушается на автономный статус Гагаузии, лишая ее права влиять на назначение прокурора.
Ранее в понедельник вице-спикер гагаузского парламента Георгий Лейчу заявил, что Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии без участия ее представителей.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа
10 апреля, 19:51
"Режим покушается на автономный статус Гагаузии. Сначала — отказ главе автономии работать в правительстве. Потом — экономическая блокада, арест Евгении Гуцул, репрессии против пенсионеров и бюджетников. Теперь Кишинев наступает на автономность региона. В настоящее время Конституционный суд рассматривает вопрос законности нормы, по которой прокурор автономии назначается по предложению Народного собрания Гагаузии. Генпрокурор намерен лишить Народное собрание права предлагать кандидата в прокуроры. Ион Мунтяну обратился в Конституционный суд — мол, изучите, какую можно найти лазейку, чтобы признать норму неконституционной и самим назначать кого вздумается", — написал Шор.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии
13 апреля, 07:37
 
КишиневВ миреИлан ШорГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала