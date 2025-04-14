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ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.04.2025
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16:34 14.04.2025 (обновлено: 16:38 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011186926.html
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России
Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота",... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:34:00+03:00
2025-04-14T16:38:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота", сообщила по итогам министерской встречи в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас."Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае", - сообщила она.
https://ria.ru/20250413/putin-2010949941.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России

Главы МИД ЕС в мае хотят рассмотреть 17-й пакет санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота", сообщила по итогам министерской встречи в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае", - сообщила она.
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