https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011186926.html
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России
Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота",... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:34:00+03:00
2025-04-14T16:34:00+03:00
2025-04-14T16:38:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота", сообщила по итогам министерской встречи в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас."Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае", - сообщила она.
https://ria.ru/20250413/putin-2010949941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России
Главы МИД ЕС в мае хотят рассмотреть 17-й пакет санкций против России