https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011186926.html

ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России

ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС в мае планирует рассмотреть новый пакет санкций против России

Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота",... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:34:00+03:00

2025-04-14T16:34:00+03:00

2025-04-14T16:38:00+03:00

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота", сообщила по итогам министерской встречи в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас."Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае", - сообщила она.

https://ria.ru/20250413/putin-2010949941.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии