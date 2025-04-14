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Киев потребовал ввести санкции против российской энергетики, заявил Сийярто
Киев потребовал ввести санкции против российской энергетики, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.04.2025
Киев потребовал ввести санкции против российской энергетики, заявил Сийярто
Глава МИД Украины Андрей Сибига требует от ЕС ввести санкции против закупок энергоносителей в РФ и российской атомной энергетики, Венгрия против, заявил... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:59:00+03:00
2025-04-14T15:59:00+03:00
2025-04-14T15:59:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига требует от ЕС ввести санкции против закупок энергоносителей в РФ и российской атомной энергетики, Венгрия против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Есть намерение (в ЕС - ред.) подготовить 17-й пакет санкций... Министр иностранных дел Украины требовал ввести санкции против закупки энергоносителей у России и ее атомной энергетики. К этому присоединился ряд европейских коллег", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он подчеркнул, что Венгрия, как и раньше, не поддержит подобные "сумасшедшие" предложения.
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украина, россия, венгрия, петер сийярто, андрей сибига, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Евросоюз, В мире
Киев потребовал ввести санкции против российской энергетики, заявил Сийярто
Сийярто: Сибига требует ввести санкции против закупок энергоносителей у России