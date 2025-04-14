https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011153119.html

В Кремле прокомментировали продление санкций США против России

В Кремле прокомментировали продление санкций США против России - РИА Новости, 14.04.2025

В Кремле прокомментировали продление санкций США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций против РФ со стороны США, заявил, что у Москвы не было завышенных ожиданий на этот... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:05:00+03:00

2025-04-14T14:05:00+03:00

2025-04-14T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций против РФ со стороны США, заявил, что у Москвы не было завышенных ожиданий на этот счет. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы. "Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидали ли в Кремле продление Трампом указа о санкциях в отношении России еще на год.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010913371.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, в мире