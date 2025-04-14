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В Кремле прокомментировали продление санкций США против России - РИА Новости, 14.04.2025
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14:05 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011153119.html
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России - РИА Новости, 14.04.2025
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций против РФ со стороны США, заявил, что у Москвы не было завышенных ожиданий на этот... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:05:00+03:00
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россия
сша
москва
дмитрий песков
дональд трамп
джо байден
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций против РФ со стороны США, заявил, что у Москвы не было завышенных ожиданий на этот счет. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы. "Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидали ли в Кремле продление Трампом указа о санкциях в отношении России еще на год.
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россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России

Песков: у России не было завышенных ожиданий насчет санкций со стороны США

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций против РФ со стороны США, заявил, что у Москвы не было завышенных ожиданий на этот счет.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы.
"Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидали ли в Кремле продление Трампом указа о санкциях в отношении России еще на год.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Трамп продлил чрезвычайное положение в США
12 апреля, 18:18
 
РоссияСШАМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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